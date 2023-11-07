МТС отменила плату за раздачу мобильного интернета для одной категории тарифов

Российский телекоммуникационный оператор МТС принял решение об отмене оплаты за раздачу интернет-трафика на другие устройства со смартфона. Эту информацию сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на официальное заявление компании.

МТС объяснила свое решение стремлением создать более удобные условия для потребителей мобильного интернета. Эта новшество cnfytn доступно для абонентов, использующих тарифы с предоплаченными пакетами трафика.

Ранее МТС выступал против предоставления неограниченного доступа к интернету из-за опасений возможного роста стоимости тарифов.

В конце октября “Мегафон”, “Билайн” и Tele2 выполнили требование Федеральной антимонопольной службы и отменили оплату за раздачу мобильного интернета на другие мобильные устройства. Тогда МТС не выполнил аналогичное требование ФАС, уведомив орган о том, что не видит ущемления интересов своих абонентов в подобных действиях.