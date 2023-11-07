 

Совет Федерации 22 ноября рассмотрит проект федерального бюджета на 3 года

07.11.2023, 12:13, Разное
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Совет Федерации намерен провести заседание 22 ноября для рассмотрения проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы. Об этом рассказал глава бюджетного комитета Совета Федерации, сенатор Анатолий Артамонов в беседе с РИА Новости.

Артамонов заявил: “Планируем обсудить закон о федеральном бюджете на заседании Совета Федерации 22 ноября”/ Кроме того, согласно его словам, 20 ноября пройдет предварительное обсуждение проекта федерального бюджета, ожидается, что оно будет проведено в сотрудничестве с министром финансов РФ Антоном Силуановым.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин высоко оценил бюджет России, называя его сбалансированным и надежным. Он отметил это, отвечая на вопрос одного из молодых ученых о сокращении расходов на федеральную космическую программу.

Путин подчеркнул, что в рамках федеральной космической программы происходит сокращение расходов по отдельным статьям бюджета. Он также добавил, что успех программы зависит от готовности различных отраслей российской экономики к осуществлению своей деятельности.


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