 

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему

07.11.2023, 11:55, Разное
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Патриотичные настроения общества
вновь помогли популяризировать народные песни. Фолк-исполнители колесят по
регионам, а также участвую в сборных концертах, посвященных государственным
праздникам. Долгое время одной из самых популярных исполнительниц песен с
национальным колоритом была Надежда Кадышева. Ее ансамбль “Золотое кольцо” радовал любителей народных песен больше 35 лет.

Прохор Шаляпин считает, что пора
обновлять состав исполнителей народных песен. Любитель заводить романы с
женщинами постарше сделал резонансное заявление, которым фактически погнал
Кадышеву с отечественной эстрады.

“Известные народницы у нас только
Бабкина да Кадышева, но обе тетушки уже свое спели, и они далеко не самые
яркие. В каждом хоре есть более голосистые певицы”, – объяснил Шаляпин
необходимость убрать солистку “Золотого кольца” со сцены.

При этом важно, как считает Прохор
Андреевич, чтобы места народниц заняли талантливые исполнительницы помоложе.
Они смогут в полной мере отвечать запросам современной молодежи, при этом нести
в массы русскую культуру. Очевидно, что Надежда Кадышева помогла в решении
вопросов популяризации народной музыки. Сейчас же пришла пора передавать опыт
другим поколениям.

Напомним, что 64-летняя певица всю
свою жизнь посвятила сцене. Примечательно, что в музыкальное училище 18-летняя
Надя смогла поступить только со второго раза. Уже с третьего курса она начала
выступать в составе ансамбля “Россияночка”. Во время обучения Надежда Кадышева
познакомилась со своим нынешним супругом Александром Костюком. Уже 40 лет пара
счастлива в браке. Они стали родителями сына Григория, который в 2015 году
подарил внука Алексея.


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