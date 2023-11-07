 

Вот это предательство: Гузеева на Первом канале ляпнула сгоряча

07.11.2023, 11:55, Разное
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Известная российская артистка ведет популярную передачу “Давай поженимся!” на Первом канале. Эта программа является своеобразным реалити-шоу, в котором участвующие люди ищут свою вторую половинку и готовятся вступить в брак. Лариса Гузеева является харизматичной и профессиональной ведущей, которая с легкостью умеет поддерживать беседу с участниками программы, создавая атмосферу доверия и открытости.

Лариса Гузеева также известна своим чутким отношением к участникам программы и способностью найти правильные слова в трудных ситуациях. Ее профессионализм и талант делают передачу “Давай поженимся!” одной из самых популярных и любимых телезрителями.

Однако в последнее время зрители и участники программы стали замечать странности в поведение ведущей. Лариса Гузеева стала все чаще устраивать настоящие шоу во время записи передачи. Так, например, однажды она пригласила бывшего одной из участниц. Правда, сама девушка этого не знала и сильно растерялась в моменте. А в другой раз популярная артистка перепутала сценарий во время записи передачи и назвала девушек разными именами.

В последнем выпуске “Давай поженимся!” главная сваха страны вновь оказалась в центре внимания общественности. Лариса Гузеева на Первом канале ляпнула сгоряча. Дело в том, что во время съемок тема снова зашла о бывших отношениях участников.

Общественность не понимает, что стало с шоу. Раньше это было позитивная передача, которая настраивала на свадьбу, а теперь все чаще обсуждаются переживания по бывшим. Так, гость передачи рассказал про то, как его экс-возлюбленная изменила ему с его родственником.

“Какой ужас, Юр. Я так сочувствую, вот это предательство”, – высказалась Лариса Гузеева.

Ранее “Дни.ру” писали, что Лариса Гузеева пошла ва-банк с мужчиной у всех на виду.


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