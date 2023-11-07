В мавзолее Ленина прошёл торжественный молебен по случаю 106-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

В усыпальнице вождя мирового пролетариата 7 ноября состоялся традиционный молебен, приуроченный к годовщине Октябрьской революции.

В мероприятии приняли участие представители ЦК КПРФ, Синода РПЦ и потомки «старых большевиков».

– Отрадно, что мы видим подлинный союз коммунистов и верующих, которые, отбросив старые обиды, вместе почтили память великого Ленина и священного Октября. Это и есть лучшая демонстрация торжества идеи национального применения, – сказал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Глава российских коммунистов в очередной раз призвал руководство РПЦ рассмотреть вопрос о канонизации Владимира Ульянова-Ленина и других участников большевистского переворота.

По мнению Зюганова, это может «дать второе дыхание» православной церкви и станет фундаментом новой национальной идеологии России.

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