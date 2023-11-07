Кардиолог Колобаев назвал продукты, которые закупоривают кровеносные сосуды

Атеросклероз представляет серьезную угрозу для здоровья. Этот медленно развивающийся процесс чаще всего поражает пожилых людей и приводит к образованию отложений жира, холестерина и кальция в кровеносных сосудах, что закупоривает артерии. Об этом пояснил врач-кардиолог Колобаев Александр.

Атеросклероз может вызвать нарушения кровообращения и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечные приступы и инсульты, а также повредить почки. Одной из главных причин этого процесса является неправильное питание. Например, говядина, телятина, свинина, овца, баранина, козлятина, лошадь, кролик и дичь содержат вещества, способствующие кальцификации кровеносных сосудов. Рекомендуется ограничить потребление красного мяса и уделить предпочтение белому мясу птицы. Также следует избегать обработанного мяса, такого как колбаса, салями, бекон и другие изделия, которые часто содержат большое количество соли, сахара, консервантов и насыщенных жирных кислот.

Сливочное масло, жирный сыр и цельное молоко содержат большое количество насыщенных животных жирных кислот и холестерина. Хотя молочные продукты богаты белком и другими питательными веществами, важно потреблять их с умерено. Особенно полезными могут быть кисломолочные продукты, такие как йогурт, кефир и пахта, которые содержат пробиотики, положительно влияющие на здоровье кишечной флоры.