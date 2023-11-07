 

Кардиолог Колобаев назвал продукты, которые закупоривают кровеносные сосуды

07.11.2023, 11:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Атеросклероз представляет серьезную угрозу для здоровья. Этот медленно развивающийся процесс чаще всего поражает пожилых людей и приводит к образованию отложений жира, холестерина и кальция в кровеносных сосудах, что закупоривает артерии. Об этом пояснил врач-кардиолог Колобаев Александр.

Атеросклероз может вызвать нарушения кровообращения и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечные приступы и инсульты, а также повредить почки. Одной из главных причин этого процесса является неправильное питание. Например, говядина, телятина, свинина, овца, баранина, козлятина, лошадь, кролик и дичь содержат вещества, способствующие кальцификации кровеносных сосудов. Рекомендуется ограничить потребление красного мяса и уделить предпочтение белому мясу птицы. Также следует избегать обработанного мяса, такого как колбаса, салями, бекон и другие изделия, которые часто содержат большое количество соли, сахара, консервантов и насыщенных жирных кислот.

Сливочное масло, жирный сыр и цельное молоко содержат большое количество насыщенных животных жирных кислот и холестерина. Хотя молочные продукты богаты белком и другими питательными веществами, важно потреблять их с умерено. Особенно полезными могут быть кисломолочные продукты, такие как йогурт, кефир и пахта, которые содержат пробиотики, положительно влияющие на здоровье кишечной флоры.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / Аналитик Ульянов заявил, что доступ приложений к микрофону может быть опасен

08.11 / ТОП-5 рисков в пластических операциях

08.11 / Мнение: О сенсационной (фейковой) отставке Залужного… «Зрада» началась?

08.11 / Популярный напиток из магазина помогает предотвратить цирроз печени – вот что это

08.11 / Психолог объяснила эффект замедления времени в критически опасный для жизни момент

08.11 / Мнение: О нищете за роскошным фасадом… В России назревает полная ж***па?

08.11 / Детали свадебного скандала Меган Маркл и принца Гарри прогремели на весь мир

08.11 / Поцеловала на спор: Александрова откровенно о первом разе

08.11 / В школах могут вернуть предмет по основам семейных отношений

08.11 / Ученые из США утверждают, что оптимальный размер мужского полового члена составляет 13,1 см

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика