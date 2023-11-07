Его уничтожат – озвучен срок для певца SHAMAN

У каждого отрезка времени существуют

свои герои, кумиры и голоса. Очевидно, что в текущем моменте страну сплотили

патриотичные настроения. Их голосом стал певец Ярослав Дронов, который

выступает под псевдонимом SHAMAN. Его песни стали хитами. Это и “Я русский”, и “Мой бой”, и “Спасибо”.

Коллеги-певцы уверены, что

появление Дронова на отечественной сцене – это ответ на запрос зрителей,

желающих видеть новые лица и слышать новые голоса. Прохор Шаляпин считает, что SHAMAN

должен быть осторожен. Исполнителя патриотических хитов уничтожат.

Любитель женщин постарше Шаляпин

считает себя знатоком изнанки отечественного шоу-бизнеса. Он даже озвучил срок, который, по его мнению,

отведен одаренному харизмой и голосом Ярославу.

“Я больше чем уверен, что это ненадолго

– пять-десять лет, и его просто уничтожат наши же “коллеги”. В шоу-бизнесе так

принято – уничтожать талантливых”, – высказался о творческой судьбе Дронова Шаляпин.

Напомним, что SHAMAN смог пробиться

на российскую сцену не с первого раза. В 2013 году он не смог победить на

вокальном конкурсе “Фактор А”. Через год певец занял второе место в шоу “Голос”, но и это не помогло мужчине выйти на большую сцену.

Любовь миллионов

подарила Ярославу кавер-версия песни “Танцы на стеклах”, исполненная им в 2018

году. На популярной видео-платформе ролик набрал больше 57 млн. просмотров. С

2020 года певец выступает под псевдонимом SHAMAN. Он собирает стадионы и

выступает на сборных концертах. С 2017 года исполнитель женат на

Елене Мартыновой. Женщина старше мужа на 14 лет, но эта разница в возрасте не

мешает паре счастливо жить вместе.