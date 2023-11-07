 

Его уничтожат – озвучен срок для певца SHAMAN

07.11.2023, 10:50, Разное
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У каждого отрезка времени существуют
свои герои, кумиры и голоса. Очевидно, что в текущем моменте страну сплотили
патриотичные настроения. Их голосом стал певец Ярослав Дронов, который
выступает под псевдонимом SHAMAN. Его песни стали хитами. Это и “Я русский”, и “Мой бой”, и “Спасибо”.

Коллеги-певцы уверены, что
появление Дронова на отечественной сцене – это ответ на запрос зрителей,
желающих видеть новые лица и слышать новые голоса. Прохор Шаляпин считает, что SHAMAN
должен быть осторожен. Исполнителя патриотических хитов уничтожат.

Любитель женщин постарше Шаляпин
считает себя знатоком изнанки отечественного шоу-бизнеса. Он даже озвучил срок, который, по его мнению,
отведен одаренному харизмой и голосом Ярославу.

“Я больше чем уверен, что это ненадолго
– пять-десять лет, и его просто уничтожат наши же “коллеги”. В шоу-бизнесе так
принято – уничтожать талантливых”, – высказался о творческой судьбе Дронова Шаляпин.

Напомним, что SHAMAN смог пробиться
на российскую сцену не с первого раза. В 2013 году он не смог победить на
вокальном конкурсе “Фактор А”. Через год певец занял второе место в шоу “Голос”, но и это не помогло мужчине выйти на большую сцену.

Любовь миллионов
подарила Ярославу кавер-версия песни “Танцы на стеклах”, исполненная им в 2018
году. На популярной видео-платформе ролик набрал больше 57 млн. просмотров. С
2020 года певец выступает под псевдонимом SHAMAN. Он собирает стадионы и
выступает на сборных концертах. С 2017 года исполнитель женат на
Елене Мартыновой. Женщина старше мужа на 14 лет, но эта разница в возрасте не
мешает паре счастливо жить вместе.


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