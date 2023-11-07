 

Потолстела и платья малы: певица Слава меняется на глазах

07.11.2023, 10:50, Разное
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Певица Слава, она же Анастасия Сланевская, решила дать бой алкоголю и перешла на здоровый образ жизни. Звезда отказалась от спиртного в угоду собственной светлой голове. Как признается селебрити, у нее бывали ситуации, когда в выражениях она не стеснялась. И все это – под действием алкоголя. После того, как Слава, по ее словам, посмотрела на себя со стороны, у нее появилось твердое желание распрощаться с крепкими напитками.

Однако все оказалось не так радужно, как хотелось бы. Певица Слава меняется на глазах после того, как перешла на здоровый образ жизни. У звезды, по ее признанию, появились боли в спине и в груди, кашель и, вообще, самочувствие оставляет желать лучшего. Все симптомы Анастасия Сланевская списывает на отказ от алкоголя. “Потолстела на шесть-семь килограммов, уже все платья (малы), молнии перешила…” – поделилась артистка в интервью Пятому каналу.

Слава обратилась к своим подписчикам с вопросом: что делать? Звезда посетовала — после отказа от горячительного здоровье у нее “полетело”. После излияний о последствиях своего решения Слава пришла к выводу , что “все-таки надо вернуться в алкоголизм”. Но после сама себя поправила: “Прости, господи, шучу!”.

Певица Слава призналась, что хотела бы найти ту самую золотую середину, которая решит ее проблемы, но пока выхода не видит. Чем вызваны эти симптомы, исполнительница до сих пор не может понять. Однако Минздрав все же предупреждает, что алкоголь опасен для здоровья.


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