SHAMAN запятнал репутацию: все плагиат?

Певца SHAMANа (Дронов Ярослав) получилось вывести на чистую воду. Как выяснилось, известного исполнителя заподозрили в заимствованиях. Неужели все плагиат и

SHAMAN запятнал репутацию? Дело в том, что SHAMAN до того, как стать известным, был обычным парнем Ярославом Дроновым, который учился в Академии имени Гнесиных. В конце учебы, как полагается, SHAMAN писал выпускную работу на тему “Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и ее влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца”, которая по выводам сайта “Диссернет” имеет более 50% заимствований, как пишет телеканал “360”.

Однако такая деталь из биографии SHAMANа ни коим образом не отражается на творчестве певца, а, совсем наоборот, лишь доказывает в очередной раз, что Ярослав вышел из народа. Любимый россиянами певец-патриот продолжает радовать своим исполнением.

Так совсем недавно Валентина Матвиенко заявила, что посмотрела концерт

SHAMANа и отозвалась о творчестве певца как о “потрясающем, очень талантливом молодом человеке”, назвав его “настоящим патриотом”, как сообщает URA.RU. Также Матвиенко добавила, что “будущее за такими артистами как SHAMAN “.

Напомним, что в День народного единства в этом году певец SHAMAN выступил с сольным концертом, на котором устроил перформанс во время исполнения песни “Я русский”. Об этом пишет “Царьград”.