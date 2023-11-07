Лишившаяся волос Тодоренко стала неузнаваемой: появились фото

Поклонники обожают ведущую шоу “Орел

и решка”, называя ее самой активной и позитивной. Действительно, женщина много

шутит, подмечает забавные детали и не стесняется своей естественности.

Привычный образ Регины Тодоренко не мог не радовать зрителей: стройная фигура,

обаятельная улыбка и копна русых волос.

Накануне телеведущая опубликовала в

своем ТГ-канале селфи. Лишившаяся волос Тодоренко стала неузнаваемой. Появились фото, на которых не было привычной пышной шевелюры. Сдержанное каре и шоколадный цвет. 33-летняя

женщина примерила на себя новый образ.

“Для меня работа в кино – это

терапия! Я могу быть, кем угодно, применить абсолютно разные роли и попасть в

ситуации, которые в моей реальной жизни, возможно, никогда не произошли бы”, –

написала Регина Тодоренко в своем блоге.

Очевидно, что новый образ очень к

лицу известной ведущей. Темный цвет волос выгодно оттеняет светлые глаза.

Прическа же помогает придать лицу изящность и акцентировать внимание на

аккуратных чертах. За несколько часов снимки Регины Тодоренко в новом образе

уже набрали сотни одобрительных реакций пользователей.

Регина Тодоренко успевает и сниматься

в кино, и играть на сцене театра, и даже петь. Напомним, несмотря на

стремительно развивающуюся карьеру, 33-летняя ведущая не забывает о семье. Она воспитывает

двух сыновей: старшего Михаила и младшего Мирослава. Дети рождены в браке с

певцом Владом Топаловым. Пара официально зарегистрировала отношения в 2018

году, а через год супруги отпраздновали свадьбу в Италии.