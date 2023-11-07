 

Лишившаяся волос Тодоренко стала неузнаваемой: появились фото

07.11.2023, 9:40, Разное
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Поклонники обожают ведущую шоу “Орел
и решка”, называя ее самой активной и позитивной. Действительно, женщина много
шутит, подмечает забавные детали и не стесняется своей естественности.
Привычный образ Регины Тодоренко не мог не радовать зрителей: стройная фигура,
обаятельная улыбка и копна русых волос.

Накануне телеведущая опубликовала в
своем ТГ-канале селфи. Лишившаяся волос Тодоренко стала неузнаваемой. Появились фото, на которых не было привычной пышной шевелюры. Сдержанное каре и шоколадный цвет. 33-летняя
женщина примерила на себя новый образ.

“Для меня работа в кино – это
терапия! Я могу быть, кем угодно, применить абсолютно разные роли и попасть в
ситуации, которые в моей реальной жизни, возможно, никогда не произошли бы”, –
написала Регина Тодоренко в своем блоге.

Очевидно, что новый образ очень к
лицу известной ведущей. Темный цвет волос выгодно оттеняет светлые глаза.
Прическа же помогает придать лицу изящность и акцентировать внимание на
аккуратных чертах. За несколько часов снимки Регины Тодоренко в новом образе
уже набрали сотни одобрительных реакций пользователей.

Регина Тодоренко успевает и сниматься
в кино, и играть на сцене театра, и даже петь. Напомним, несмотря на
стремительно развивающуюся карьеру, 33-летняя ведущая не забывает о семье. Она воспитывает
двух сыновей: старшего Михаила и младшего Мирослава. Дети рождены в браке с
певцом Владом Топаловым. Пара официально зарегистрировала отношения в 2018
году, а через год супруги отпраздновали свадьбу в Италии.


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