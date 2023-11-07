Американский адмирал назвал ошибкой ракетные удары по пирамидам в Гизе

Авианосец «Томас Джефферсон» нанёс ракетно-бомбовые удары палубной авиацией по пирамидам в Гизе по ошибке, заявил контр-адмирал ВМФ США Пол Раймондо.

По словам командующего эскадрильей, переводчик перепутал название населённого пункта, по которому нужно нанести удар.

Адмирал призвал правительство Египта «не делать из мухи слона» и не преувеличивать ущерб, нанесённый памятникам культуры. К тому же пострадавшие постройки были ветхими – некоторым из них порядка 5 тысяч лет. Причиной удара военачальник назвал ошибку переводчика, который неверно перевёл с арабского языка название города, в котором, по данным разведки, скрывались террористы ХАМАС. В следующий раз он пообещал записать название города Газа на бумажке и стараться не бомбить случайные поселения в случайных странах.

– Ошибки иногда случались и ранее, – признаёт адмирал. – Например, 20 лет назад мы вместо Ирана случайно завоевали Ирак. Но мы не будем приносить извинения. Скорее, мы выставим Египту счёт за потраченные высокоточные боеприпасы, которыми мы помогли им снести эти ветхие и безвкусные постройки. Думаю, на их месте можно построить отель, который привлечёт туда туристов.

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