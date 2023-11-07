 

Футболист Игорь Акинфеев заявил, что не променяет ни на что российские березки

07.11.2023, 8:45, Разное
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Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился своими взглядами на жизнь в России. Он отметил свою искреннюю привязанность к родной стране, назвав “наши березки и грибы” её важной частью. Весь свой профессиональный путь в футболе он связал с ЦСКА. Спортсмен также подчеркнул, что никогда не хотел играть за границей, а после завершения своей спортивной карьеры собирается отправиться в путешествие по Золотому кольцу России.

12 сентября футболист поделился своими планами на будущее после завершения карьеры. Он рассказал, что планирует в первую очередь провести несколько месяцев с семьей, а затем отправиться в увлекательное путешествие по Золотому кольцу России, а также посетить Алтай, Дальний Восток и Армению.

В свои 37 лет Игорь Акинфеев, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России, остается верным своему клубу ЦСКА, где он завоевал шесть чемпионских титулов, семь кубков и суперкубков России. Кроме того, он стал обладателем Кубка УЕФА, играя за армейцев.


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