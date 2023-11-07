Упал на улице без сознания: что сейчас с народным артистом СССР Соломиным

Как гром среди ясного неба прозвучала

информация об экстренной госпитализации народного артиста. По данным RT, упавшего без

сознания пожилого мужчину экстренно госпитализировали в столичную клинику. Благодаря

слаженным действиям врачей, Юрий Соломин пришел в себя. Что же случилось с ним?

Известно, что худрук Малого театра

собирался на работу. Он вышел к машине и упал без сознания. Близкие, которые

находились с 88-летним актером рядом, незамедлительно вызвали “скорую”. Сейчас

Юрий Соломин по-прежнему находится под наблюдением специалистов.

“Ему сделали КТ, МРТ и другие

обследования, и они никакого инсульта не показали. У него просто резко скакнуло

давление, и от этого он потерял сознание”, – прокомментировали близкие

состояние артиста.

Стоит отметить, несмотря на солидный

возраст, Юрий Соломин продолжает работать. С 2019 года он является

художественным руководителем Малого театра. За свою жизнь актер сыграл в

десятках постановок. Ставил спектакли на классические произведения

отечественных и зарубежных авторов. Его роли в кино обычно яркие и

незабываемые.

Юрий Соломин состоялся и как

талантливый режиссер. Он ставил не только спектакли, которые пользовались

успехом у зрителей, но и работал в качестве кинорежиссера. В 2015 году актера

наградил президент России орденом “За заслуги перед Отечеством”. Дочь Дарья и

внучка Александра 88-летнего деятеля

культуры не пошли по его стопам. Женщин больше заинтересовала музыка. Они стали

пианистками. Правнуки Юрия Соломина Федор и Юрий с профессией пока не

определились, но уже готовы попробовать себя на сцене.