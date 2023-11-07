 

Мнение: Банкстеры атакуют

07.11.2023, 8:10, Разное
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Жуликоватые банкиры разворовали несколько сотен банков, вывели за рубеж и отмыли более 2 триллионов рублей.

Эти цифры приведены в книге «Погоня за украденным триллионом», написанной бизнесменом и бывшим депутатам Госдумы Александром Лебедевым.

Книга была издана в 2019 году, стала бестселлером, наделала много шума, переведена на английский язык. И разошлась не только в России, но и в десятках странах.

В этой книге Лебедев описал схемы вывода из России огромного количества денег. И назвал имена персон, причастных к крахам банков. Все они, по мнению автора книги – БАНКСТЕРЫ.

Банкстеры развернули на Западе информационную войну против автора книги. А судя по событиям, которые сейчас разворачиваются в Арбитражном суде Московской области, банкстеры, похоже, открыли «второй фронт» против Лебедева. На этот раз в России.

Подробности:

PS Видео выложил не только на YouTube, но и в Rutube.  Как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки! Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

Источник: Ирек Муртазин


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