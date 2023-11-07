Приходите завтра! Почему молодым отказывают в пластике

Пластическая хирургия — это серьезная медицинская процедура, которая требует тщательного планирования и подготовки. Именно поэтому пластический хирург имеет право отказать пациенту в операции, если посчитает, что она может быть опасной или не даст желаемого результата.

Странный запрос со стороны пациента

Молодежь сильно зависима от модных трендов, которые так или иначе стали касаться и сферы пластической хирургии. Часто в кабинет пластического хирурга приходят молодые девушки с просьбой сделать, так называемый, «инстанос» – тонкий, короткий с вздернутым курносым кончиком. Такой нос стал популярен из-за активного использования соцсетей, в кадре он смотрится достаточно хорошо, так как фронтальная камера искажает изображение лица, а аккуратная форма носа выглядит выигрышно. Однако в жизни такой нос выглядит нелепо. В ринопластике необходим индивидуальный подход, так как необходимо учитывать индивидуальную анатомию лица, а иначе можно получить диспропорциональное лицо, которое испортит внешность. Также бывает, что пациенты приходят с ещё более странными запросами, вроде просьбы пришить хвостик или до третью грудь. Конечно, в таком случае любой добросовестный врач откажет в пластике.

Нереалистичные ожидания пациента

Одна из самых частых причин отказа — нереалистичные ожидания пациента. Пластическая хирургия может помочь улучшить внешний вид, но она не может изменить человека до неузнаваемости. Внешность, лицо и кожа пациента – это не пластилин, пластический хирург не может, как скульптор, слепить всё, что угодно. Задача пластического хирурга – работа с имеющимся лицом, его анатомическими особенностями и имеющимися недостатками (рубцы, шрамы и т.д). Пластика – это ювелирная работа, которая требует искусного подхода, позволяющего получить в итоге гармоничный результат, естественный и натуральный. Врач должен объяснить пациенту, чего он может ожидать от операции, и убедиться, что пациент адекватно оценивает предстоящий результат. В случае недопонимания врач может отказать пациенту в операции.

Противопоказания по состоянию здоровья

Конечно, пластический хирург также может отказать пациенту в операции, если у него есть противопоказания по состоянию здоровью. К таким противопоказаниям относятся:

курение;

высокий индекс массы тела (ИМТ);

хронические заболевания, такие как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания щитовидной железы;

психические заболевания.

Перед тем, как будет назначена дата операции пациент обязан пройти полное обследование и сдать необходимые анализы, после чего хирург примет решение о проведении операции.

Отсутствие контакта между врачом и пациентом

Между врачом и пациентом необходимо установление доверительных отношений и взаимопонимания. Это также важный фактор для проведения операции. Если пациент не доверяет врачу или не понимает его рекомендаций, отказывается соблюдать рекомендации по подготовке к операции и реабилитации, то хирург также может отказать в операции.