Удивительное видение Ирен Кун

Ирен Корбалли Кун в начале ХХ века была известным американским журналистом, которая в том числе работала в Китае и стала первой женщиной, ведущей репортажи из стран Востока.

Она прожила долгую и насыщенную жизнь, скончавшись в 1995 году в возрасте 97 лет. Ее мемуары тоже были популярными, а любители паранормальных явлений обнаружили в них инцидент с предвидением будущего.

В 1922 году Ирен работала в Шанхае (Китай) вместе с коллегой-репортером по имени Берт Кун – редактором колонки новостей в газете “Чайна Пресс”. Они влюбились в друг друга и вскоре поженились.

В мае 1925 года в Шанхае вспыхнули беспорядки после того, как полиция открыла огонь по протестующим студентам. Ситуация быстро стала такой опасной, что Берт Кун убедил жену с их недавно родившейся дочерью уехать в США, в то время как сам остался в Китае.

Ирен приехала в Чикаго и однажды декабрьским днем гуляла по бульвару. Был тихо, стояла солнечная ясная погода, а потом случилось нечто сверхъестественное:

“Внезапно и без предупреждения небо, бульвар, люди, озеро – все исчезло, все пропало из моего поля зрения, так внезапно и так быстро, как если бы я ослепла. Теперь передо мной, как на экране в темном кинотеатре, расстилалась полоска зеленой травы внутри железной ограды.

С одной стороны стояли три молодых деревца в весенней зелени, за деревьями и забором, вдалеке, виднелись фабричные дымовые трубы, из которых в небо тянулись клубы сажи.

Рядом с деревьями стояла небольшая группа людей, мужчин и женщин, в черной одежде. На гравийной дороге рядом с полосой травы остановился лимузин, из которого вышли двое мужчин. Далее они помогли выйти из машины женщине в черном. Этой женщиной была я.

Я наблюдала, как меня, словно против моей воли, вели к группе мужчин и женщин, которые тут же расступились. Я молчала, сделала еще один шаг и замерла на месте. Двое мужчин начали подталкивать меня дальше, пока мы не оказались рядом с небольшой дыркой, вырезанной в дерне – не больше 60 квадратных сантиметров.

Я посмотрела туда, а потом повернулась спиной, желая убежать, но меня удерживала какая-то непреодолимая сила. Потом я видела маленькую коробочку, которую кто-то, наклонившись, с бесконечной нежностью закапывал в вырезанную в дерне дырку — коробочка была такая маленькая и легкая, что я могла держать ее в руке и почти не ощущать.

Что я здесь делала? Где я находилась? Почему я позволила кому-то закопать в землю эту коробку — эту маленькую коробочку, в которой хранилось что-то очень ценное для меня? Я не могла ни говорить, ни двигаться. Эти люди — кто они были?

Потом я узнала лица семьи моего мужа, заплаканные и печальные. Тишина кричала и разрывала меня. Я огляделась. Весь его клан был там. Не хватало только его. Затем я наконец поняла, что находилось в коробке, и беззвучно рухнула на траву”.

Видение исчезло и Ирен осталась стоять ослабленная и едва не упавшая на асфальт, незнакомый прохожий подбежал и поддержал ее. Потом он вызвал для нее такси, которое доставило ее в офис брата ее мужа.

Он был настолько поражен ее изможденным видом, что немедленно налил ей большой стакан виски. Позже Ирен удалось убедить себя, что произошедшее было всего лишь плодом ее воображения, но она никогда не забывала об этом инциденте.

Наступил февраль 1926 года и Ирен решила вернуться в Китай к мужу Берту. Она уже взошла на борт пассажирского судна “Императрица Канады” в Ванкувере, когда ее разыскали и передали свежую телеграмму, присланную от семьи Берта из Чикаго.

В телеграмме говорилось, что они получили сообщение, что Берт серьезно болен и что Ирен лучше не приезжать в Китай. Ирен послушалась и сошла с корабля, но не успела приехать в Чикаго, как получила вторую телеграмму от родни Берта. В ней указывалось, что Берт скончался.

Ирен вернулась в Чикаго и через некоторое время из Китая привезли прах ее мужа Берта, чтобы родственники могли похоронить его.

“И вот 30 мая, когда все приготовления были завершены, я поехала с двумя братьями моего мужа в лимузине на кладбище Роузхилл, которое я никогда раньше не видела. Мы проехали через город, въехали в ворота кладбища и остановились.

Мужчины вышли первыми и ждали, чтобы помочь мне. Я поставила ногу на землю, и тут что-то удержало меня. Секунду я не могла поднять глаз, потому что уже знала, что должна увидеть.

Наконец я посмотрела. Под ногами была весенняя трава, а чуть поодаль три молодых деревца со свежей листвой. А дальше виднелась ограда из железных прутьев и дымовые трубы городских предприятий далеко вдалеке. Мои ноги были налиты свинцом. Я не хотела идти.

Братья Берта мягко подталкивали меня вперед. Я увидел группу одетых в черное людей, скорбящих в стороне, они ждали меня. Я остановилась.

“Тебе ведь не обязательно было выкапывать полноценную могилу, не так ли?”, – спросила я брата мужа по имени Пол.

“Откуда ты знаешь?” – удивленно спросил Пол.

“Там есть только маленькое квадратное отверстие, но достаточно большое, чтобы закопать коробочку с прахом Берта, верно?”, – продолжала говорить я.

Лицо Пола стало бледным.

“Да, это так. Они сказали, что было бы глупо было бы выкапывать полную могилу ради маленькой коробочки с прахом. Но как вы узнали?” – настаивал он.

“Я не ответила ему. Я думала о том декабрьском дне на бульваре Мичиган, когда я заглянула в будущее, прошла по мосту времени”.

К слову, смерть мужа Ирен сама по себе тоже была загадкой, так как причина смерти была заявлена неизвестной. Ирен подозревала, что его могли убить из-за того, что он тайно работал на военно-морскую разведку США.