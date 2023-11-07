Несовершеннолетнему сыну Кадырова вручили четвертую награду

Адам Кадыров стал обладателем ордена «За заслуги перед Уммой» I степени. Об этом у себя в социальных сетях рассказал его отец, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Награду Адаму вручил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий КЧР Исмаил-Хаджи Бердиев.

– Это огромный стимул для человека, чтобы становиться ещё лучше, развиваться дальше и быть преданным своей великой Отчизне! — прокомментировал достижение сына Рамзан.

Напомним, в октябре сообщалось, что Адам в течение одного месяца стал обладателем сразу трёх наград национальных республик. Кадырову-младшему присвоили звание Героя Чеченской Республики. Также он получил государственную награду Татарстана – Орден «Дуслык» и удостоился высшей награды Карачаево-Черкесии – Адам получил орден «За заслуги».

Кроме того, он назначен начальником отдела обеспечения безопасности своего отца. Об этом у себя в социальных сетях рассказал глава Минздрава республики Адам Алханов. Адаму в настоящий момент 15 лет.

– От души поздравляю Адама Кадырова с назначением на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики! Адам Кадыров, несмотря на пока ещё молодые годы, уже обладает богатым практическим опытом, но главное — в нём силён дух настоящего и отважного воина, которого, абсолютно уверен, никто и ничто не остановит в деле защиты своего отца, Народа, Религии и Родины, — написал Алханов.

Напомним, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова еще в середине августа сообщила, что обвиняемый в сожжении Корана 19-летний житель Волгограда Никита Журавель пожаловался ей, что в СИЗО его избил 15-летний Адам Кадыров. Омбудсмен поручила провести проверку этой информации.

Сам глава Чечни опубликовал видеокадры избиения Журавеля 25 сентября. На видеозаписи подросток в костюме цвета хаки наносит сидящему на стуле Журавелю удары руками и ногами, а потом стаскивает на пол и продолжает избивать.

Кадыров заявил, что «без преувеличения гордится» поступком своего сына, которого «всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии».

Публикация Кадырова вызвала резонанс: с критикой выступили, в частности, журналистка Ксения Собчак, которая заявила, что «это ад», и член Совета по правам человека (СПЧ) Владимир Ряховский, который усмотрел в произошедшем «беспредел», «безнаказанность» и «уверенность в избранности».

Правозащитница Ева Меркачева, которая и до этого призывала главу ФСИН перевести Журавеля в другой регион, заявила о необходимости «срочно» это сделать, поскольку «следующим может быть известие о том, что мы найдем Никиту Журавеля умершим в камере».

В Кремле «историю с сыном Кадырова» комментировать не стали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «не хочет» давать комментарии.

Полиция Грозного в начале октября отказалась возбуждать уголовное дело по итогам проверки избиения Журавеля. В МВД сослались на возраст Адама Кадырова.

После этого глава Чечни повторно публиковал кадры с избиением Журавеля, а своего сына называл «героем всех мусульман».

Кроме того, Кадыров публиковал видео встречи с Журавелем, на которой молодой человек говорит о желании изучить ислам. Глава Чечни заявляет в ответ, что в его словах «нет искренности», а глаза «смотрят не туда».

По его мнению, отсутствие твердости и попытки уйти от прямых ответов выдали в Журавеле «настоящего шайтана, который сжег Коран не из-за невежества или незнания, а осознанно, желая оскорбить мусульман».