Как предотвратить стоматологические проблемы у детей?
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Однако это очень важный момент, который не стоит упускать. Что поможет не
допустить появление выраженных стоматологических проблем у ребенка, “Дни.ру” рассказал Давидян Арам — стоматолог-хирург,
имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт. Главный врач AVRORACLINIC.
Важные факторы
для здоровья детских зубов
Довольно часто в плохих зубах обвиняют
наследственность. Она, конечно, играет свою роль, но не настолько определяющую,
как многие думают. Если с самого раннего возраста родители будут придерживаться
нескольких правил, то серьезные стоматологические проблемы обойдут их ребенка
стороной.
Личный пример
Формирование полезных привычек у детей всегда
начинается с окружения. Если мама и папа каждое утро и каждый вечер уделяют
достаточно внимания стоматологической гигиене, то ребенок обязательно
заинтересуется и будет повторять за ними. А значит, уже с самого нежного
возраста у него закрепится понимание, что чистка зубов – это важно.
Регулярные осмотры у стоматолога
О важности осмотров знает каждый, однако мало кто
действительно придерживается рекомендованного графика посещения стоматолога. Но
именно это позволяет заметить проблему на самой ранней стадии и тут же
вылечить, дав зубу запас прочности.
Важно начинать знакомство с врачом уже месяцев с
восьми, причем и со стоматологом-терапевтом, и с ортодонтом. Это необходимо,
чтобы выяснить, какая эмаль у зубов малыша, какой уход им больше всего
подходит.
А ортодонт при осмотре выяснит наличие привычек,
способных негативно сказаться на формировании зубочелюстной системы и оказать
отрицательное воздействие на прикус. Он даст рекомендации по их устранению, что
в будущем избавит ребенка от необходимости долго носить выравнивающие системы.
Но, к сожалению, превентивная стоматология еще не сильно развита, обычно детей
ведут к врачу, когда уже есть жалобы либо потемнения на эмали.Многие родители
даже не задумываются, что чистить зубные единицы нужно с момента их
прорезывания!
Лечить молочные зубы
Некоторые родители несерьезно относятся к молочным зубам,
ведь они сменятся на коренные. Однако их также важно лечить и бороться за
каждый зубик – но исключительно по показаниям. Поверьте, ни один грамотный
стоматолог не будет настаивать на лечении, если оно не принесет пользу.
Следует понимать, что раннее удаление молочных зубных
единиц– до их физиологической смены – может негативно сказаться на правильном
становлении прикуса, поскольку челюсть в этом месте лишается необходимой ей
нагрузки. Зубы могут сместиться, и для постоянного не будет места – он “вылезет”
там, где получится. Жевательная функция также страдает.
Кроме прикуса, наличие и здоровье молочных зубов играет
роль в правильном речеобразовании. Природа не просто так задумала два зубных
комплекта, поэтому внимание нужно уделять обоим.
Комплексный подход
Важно подходить к заботе о здоровье ротовой полости
осознанно, учитывая и гигиену, и питание.
Зубы малышу необходимо чистить регулярно и ежедневно– даже
без пасты, в самом раннем возрасте. А также стоит ограничивать детей в
употреблении простых углеводов. И в целом следить, чтобы еда была максимально
полезной и правильной.
Полезные
привычки здоровых зубов
Посещая с детьми стоматолога каждые 3-6 месяцев, родители
смогу “держать руку на пульсе” и своевременно получать рекомендации по уходу и необходимому
лечению. И благодаря этому значительно снизят риск развития кариеса.
Мамам и папам обязательно следует привить малышу
полезные привычки для здоровья зубов:
1. Регулярно ухаживать за полостью рта.
2. Есть твердую пищу (морковь, яблоки,
сельдерей)для необходимой нагрузки на челюсть и формирования правильного
прикуса.
3. Поменьше употреблять сладости, а
после их приема обязательно полоскать рот водой.
4. Стараться избегать перепада
температур: не употреблять после горячего холодное и наоборот.
5. Беречь зубы от механических
повреждений: не грызть ручки, карандаши, орехи, не пытаться зубами открывать
крышки контейнеров и т.п.
6. Использовать дополнительные средства
гигиены (флоссы, ополаскиватели). Однако вводить их нужно только после
рекомендации стоматолога.
Если родители будут придерживаться перечисленных
правил и помогут ребенку сформировать полезные привычки, то он, скорее всего, никогда
не узнает, что такое запущенный кариес и зубная боль. И будет радоваться своей
красивой улыбке и правильному прикусу.
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