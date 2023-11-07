Мнение: О «красной кнопке» и «ядерном пепле»… Певец «Шаман» — всё?

Вся прогрессивная общественность страшно возмущена, как певец песен «Шаман», в миру — Ярослав Дронов, нажал на концерте символическую «красную кнопку», спровоцировав… большой фейерверк на сцене. Нельзя, мол, в такие намёки да в такой День!

А ещё раньше та же прогрессивная общественность страшно возмущалась, как сказитель слов Дмитрий Киселев однажды на ТВ произнёс, что #Россия — единственная страна в мире, способная превратить Америку в «ядерный пепел». Чем спровоцировал большой скандал и рождение мема.

А ещё…

На днях целый израильский министр — не певец, не диктор, не актёр, а член действующего правительства страны — Амихая Элияху заявил, что сбросить ядерную бомбу на сектор Газа, где Израиль сейчас проводит спецоперацию, «это одна из возможностей».

И что?

Та же прогрессивная общественность повозмущалась минут пять. Ровно до того момента, пока израильский премьер Биньямин Нетаньяху не употребил власть. Он отстранил своего подчинённого от заседаний на неопределённый срок и напомнил, что тот не входит в военный кабинет. А министр обороны Израиля Йоав Галант заявил чуть позже и несколько чётче: «за безопасность Израиля отвечают не эти люди». Ну и кто-то из западных акул пера напомнил старую пословицу: «чем громче собака лает, тем реже она кусает». Мол, ничего страшного, дамы и господа. Расходимся!

И всё.

Инцидент исчерпан.

Через день-два о нём вовсе забудут под натиском новостей. Тогда как слова Дмитрия Киселева поминают и будут припоминать России ещё долго. Как и театральный жест «Шамана».

Может, с ними обоими надо поступить, как цивилизованные люди — сказать про «собака лает…» и напомнить, что «не они определяют…»? Ну и отстранить от чего-нибудь минут на пять.

Тогда инцидент тоже будет исчерпан?

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