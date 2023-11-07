Мнение: О крахе больших надежд… Америка побеждает всегда?

Итак, он сдулся — геополитический конкурент Соединённых Штатов. В этом уже можно быть совершенно уверенным. Что самое удивительное, произошло это незаметно «у всех на виду».

Ну вот буквально, ещё только вчера или позавчера обсуждали, как Америка теряет позиции, как у доллара появляется новая сильная альтернатива, как в мире возник самостоятельный центр силы. А сегодня #статистика громко говорит: Упс! Несбыточны эти надежды и мечты…

И #США опять на коне.

Евросоюз спохватился: как, мол, повысить свою конкурентоспособность, подорванную годами неэффективной политики, «украинским кризисом» и разрывом энергетических отношений с Россией. Но, похоже, уже поздно.

Сейчас #экономика ЕС в долларовом выражении составляет 65% от размера экономики США. Это намного меньше, чем 91% в 2013 году. Валовой внутренний продукт США на душу населения более чем в два раза превышает ВВП #ЕС, и разрыв увеличивается. Таким образом, с 2013 года экономические показатели ЕС по сравнению с США значительно снизились, а разрыв в технологическом лидерстве, рейтинге университетов и производстве полупроводников увеличивается. Ключевыми проблемами являются структурные проблемы единого рынка ЕС, бюрократическое бремя, нехватка квалифицированной рабочей силы и последствия недавних кризисов — ковидного и украинского.

А ведь ещё не так давно евро теснил #доллар в международных расчётах и резервах, Евросоюз считался альтернативным центром экономической мощи, а политики Старого Света говорили о самостоятельной роли на мировой арене. Теперь их слова не вызывают ничего, кроме ухмылки.

Что случилось?

Вашингтон снова показал, как мягко задушить конкурента в дружественных объятьях. Нечто подобное было с Японией в конце прошлого века. А ещё раньше мягко было свёрнуто британское лидерство. И «никто ничего не заметил». Каждый раз действовало одно и то же: серия экономических и геополитических кризисов плюс дружеская помощь со стороны США. Результат — налицо. В случае с Европой шагами к нынешней ситуации стали долговой кризис начала 2010-х, украинский Майдан — помните «печеньки»? — и газовая война с РФ. Вуаля! Теперь ЕС — полный сателлит Штатов…

В общем, #Америка умеет в организацию кризисов, из которых выходит победителем. И никакого бряцания оружием. Всё мягко и «полюбовно»

С Китаем тоже прокатит?

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