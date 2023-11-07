 

Веселая собака залезла в чемодан к хозяину ради отпуска

07.11.2023, 3:55, Разное
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К этому видео не хватает только музыкального сопровождения. “Позови меня с собой – я приду сквозь злые ночи”, – пела в свое время Алла Пугачева. Как в воду глядела!

Кажется, будто веселая собака сначала послушала Примадонну, а затем залезла в чемодан к хозяину ради отпуска. В тесноте да не в обиде — золотистый ретривер улыбается несмотря ни на что. Море позитива!

Как сообщили на ютуб-канале Viralhog, видео с животным записали в октябре 2023 года в США. Смогла ли собака добиться отдыха со своим двуногим другом, увы, остается загадкой. Возможно, таким образом собака уговорила хозяина взять в отпуск ее любимые игрушки.


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