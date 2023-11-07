Влияние школьной среды на психологическое развитие ребенка

О влиянии школы на развитие детей рассказывает Анастасия Чистякова — методолог, предприниматель, основатель онлайн-школы “Bumblebee”, автор и ведущая онлайн-курсов.

Школа и формирование психики: основные

факторы

Школьная среда может оказывать как

позитивное, так и негативное воздействие на психологическое состояние ребенка. Что

и как именно в учебном заведении влияет на внутренний мир детей?

Отношение учителей и одноклассников

Педагоги и одноклассники — это люди, с

которыми ребенок ежедневно встречается на занятиях. Их положительное отношение

может повысить самооценку, укрепить уверенность в себе и мотивацию к учебе.

Негативные же проявления со стороны сверстников и учителей, наоборот, легко приводят к

развитию комплекса неполноценности и ухудшению психического благополучия.

Любая несправедливость со стороны учителя,

осуждение личности и поступков ребенка вместо внимательного разбора ситуации

может вызвать серьезные последствия: тревожность и моральные травмы. Случается

и обратная история, когда педагоги расхваливают “любимчиков”, необоснованно

повышая их самооценку.

Пример. Андрей был очень скрытным и замкнутым ребенком. Однако после того как учитель

начал поощрять его достижения, а одноклассники установили с ним дружеское

общение, мальчик стал проявлять больше уверенности в своих знаниях, активнее

участвовать в обсуждениях на уроках и даже выступать на школьных мероприятиях.

Учебная программа и методы обучения

Эффективная педагогическая методика и

доступная подача информации также действуют на психологическое развитие и

успехи ребенка. Интересные и понятные для детей материалы и активные формы

обучения обеспечивают формирование познавательных способностей и расширение

интеллектуального кругозора школьника. Это создает положительную мотивацию и

стремление к новым знаниям.

Пример. В школе, где учится Алиса, применяются интерактивные образовательные

методы, такие как ролевые игры и проектная деятельность. Благодаря современным

приемам, у девочки развилась способность к креативному мышлению, она научилась

решать проблемы и работать в команде.

Культура, дисциплина и правила в школе

Общая атмосфера и культурные традиции

играют важную роль в создании у учеников правильного настроя. Оптимальная

среда, где присутствует поддержка, доверие и уважение, способствует развитию эмоциональной стабильности и социальных

навыков.

Негативный фон, характеризующийся

постоянными конфликтами, насилием и дискриминацией, может плохо сказаться на

здоровье ребенка и вызвать у него сильные переживания, тревогу и депрессию.

Проблема в том, что детская психика не отличается устойчивостью. Она подвержена

сильному давлению окружения, в том числе и в школьных стенах.

Спокойствие, сосредоточенность,

инициативность детей сильно зависят как от преподавателей, так и от

одноклассников. Особенно разрушительным может быть буллинг. Вносят свою лепту и

оценки за работу, как очень строгие, так и слишком снисходительные.

Еще одно испытание — публичные выступления

у доски или на мероприятиях. Кому-то это покажется легкой задачей, но для

некоторых является настоящим стрессом. Промахи и ошибки на виду у всего класса

могут надолго отбить желание проявлять активность на уроках.

Не каждый взрослый способен на такие

подвиги, не говоря уже о чувствительных детских натурах. Страх, волнение,

угнетенное состояние, уныние — вот набор эмоций, который испытывает ученик

после насмешек сверстников. В большинстве случаев эти встряски оставляют глубокий

след в детском сознании даже при удачном выступлении.

Важна поддержка родителей

От неприятностей и опасностей во время

учебы не застрахован ни один школьник, поэтому родителям нужно регулярно

общаться с сыном или дочерью, чтобы быть в курсе событий.

Что еще можно посоветовать взрослым?

Отложить на пару часов свои дела и задуматься, как ваш ребенок воспринимает

школьную обстановку, не изменились ли его поведение, настроение и привычки. От

сегодняшних впечатлений во многом зависят его дальнейшее обучение, тяга к

знаниям, внутренний комфорт.

Именно школьные годы

закладывают фундамент будущих успехов человека: станет ли он счастливым или

будет страдать от комплексов и вечных сомнений. Поэтому роль школы и всех ее

участников в создании благоприятной и поддерживающей среды трудно переоценить.