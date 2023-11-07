 

Влияние школьной среды на психологическое развитие ребенка

07.11.2023, 2:45, Разное
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О влиянии школы на развитие детей рассказывает Анастасия Чистякова — методолог, предприниматель, основатель онлайн-школы “Bumblebee”, автор и ведущая онлайн-курсов.

Школа и формирование психики: основные
факторы

Школьная среда может оказывать как
позитивное, так и негативное воздействие на психологическое состояние ребенка. Что
и как именно в учебном заведении влияет на внутренний мир детей?

Отношение учителей и одноклассников

Педагоги и одноклассники — это люди, с
которыми ребенок ежедневно встречается на занятиях. Их положительное отношение
может повысить самооценку, укрепить уверенность в себе и мотивацию к учебе.
Негативные же проявления со стороны сверстников и учителей, наоборот, легко приводят к
развитию комплекса неполноценности и ухудшению психического благополучия.

Любая несправедливость со стороны учителя,
осуждение личности и поступков ребенка вместо внимательного разбора ситуации
может вызвать серьезные последствия: тревожность и моральные травмы. Случается
и обратная история, когда педагоги расхваливают “любимчиков”, необоснованно
повышая их самооценку.

Пример. Андрей был очень скрытным и замкнутым ребенком. Однако после того как учитель
начал поощрять его достижения, а одноклассники установили с ним дружеское
общение, мальчик стал проявлять больше уверенности в своих знаниях, активнее
участвовать в обсуждениях на уроках и даже выступать на школьных мероприятиях.

Учебная программа и методы обучения

Эффективная педагогическая методика и
доступная подача информации также действуют на психологическое развитие и
успехи ребенка. Интересные и понятные для детей материалы и активные формы
обучения обеспечивают формирование познавательных способностей и расширение
интеллектуального кругозора школьника. Это создает положительную мотивацию и
стремление к новым знаниям.

Пример. В школе, где учится Алиса, применяются интерактивные образовательные
методы, такие как ролевые игры и проектная деятельность. Благодаря современным
приемам, у девочки развилась способность к креативному мышлению, она научилась
решать проблемы и работать в команде.

Культура, дисциплина и правила в школе

Общая атмосфера и культурные традиции
играют важную роль в создании у учеников правильного настроя. Оптимальная
среда, где присутствует поддержка, доверие и уважение, способствует развитию эмоциональной стабильности и социальных
навыков.

Негативный фон, характеризующийся
постоянными конфликтами, насилием и дискриминацией, может плохо сказаться на
здоровье ребенка и вызвать у него сильные переживания, тревогу и депрессию.
Проблема в том, что детская психика не отличается устойчивостью. Она подвержена
сильному давлению окружения, в том числе и в школьных стенах.

Спокойствие, сосредоточенность,
инициативность детей сильно зависят как от преподавателей, так и от
одноклассников. Особенно разрушительным может быть буллинг. Вносят свою лепту и
оценки за работу, как очень строгие, так и слишком снисходительные.

Еще одно испытание — публичные выступления
у доски или на мероприятиях. Кому-то это покажется легкой задачей, но для
некоторых является настоящим стрессом. Промахи и ошибки на виду у всего класса
могут надолго отбить желание проявлять активность на уроках.

Не каждый взрослый способен на такие
подвиги, не говоря уже о чувствительных детских натурах. Страх, волнение,
угнетенное состояние, уныние — вот набор эмоций, который испытывает ученик
после насмешек сверстников. В большинстве случаев эти встряски оставляют глубокий
след в детском сознании даже при удачном выступлении.

Важна поддержка родителей

От неприятностей и опасностей во время
учебы не застрахован ни один школьник, поэтому родителям нужно регулярно
общаться с сыном или дочерью, чтобы быть в курсе событий.

Что еще можно посоветовать взрослым?
Отложить на пару часов свои дела и задуматься, как ваш ребенок воспринимает
школьную обстановку, не изменились ли его поведение, настроение и привычки. От
сегодняшних впечатлений во многом зависят его дальнейшее обучение, тяга к
знаниям, внутренний комфорт.

Именно школьные годы
закладывают фундамент будущих успехов человека: станет ли он счастливым или
будет страдать от комплексов и вечных сомнений. Поэтому роль школы и всех ее
участников в создании благоприятной и поддерживающей среды трудно переоценить.


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