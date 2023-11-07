5 поводов обнять близкого человека

Объятие – это не только простой жест

доброты, но и мощный ресурс для развития хороших отношений. Вот пять веских

поводов, по которым стоит обнять близкого человека.

1. Выражение любви и поддержки. Объятие –

это один из самых искренних способов показать свое неравнодушие, поскольку

передает ощущение безусловной привязанности и может быть особенно ценным в

трудные моменты жизни. Объятие может быть признанием без слов, которое

означает: “Я здесь для тебя”.

2. Уменьшение стресса и тревоги. Научно

доказано, что банальный охват близкого руками может снижать напряжение.

Физический контакт с родным и любимым стимулирует выработку “гормона

доверия и привязанности” — окситоцина. Иногда объятие позволяет

раскрепоститься и снять усталость от ежедневных забот.

3. Укрепление иммунитета. Такой физический

контакт положительно влияет на защитную силу организма. Согласно исследованиям,

объятие может стимулировать производство антител и укреплять нашу

“броню” от различных инфекций и болезней. Так что обниматься не

только приятно, но и полезно для здоровья.

4. Подъем настроения и курс на счастье.

Объятие способствует образованию эндорфинов – гормонов счастья. В результате

даже улучшается общее самочувствие. Когда мы чувствуем себя любимыми и

заботливыми, мы становимся более оптимистичными и уверенными в себе.

5. Установление прочной связи и доверия.

Объятия могут быть прекрасным ритуалом для укрепления уз и доверия между

людьми. С другим человеком становится комфортно и безопасно.

В конечном счете, объятие – это простой и

доступный способ проявить заботу и оказать поддержку близкому человеку. Так что

давайте не забывать обнимать тех, кто нам дорог.