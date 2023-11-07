5 поводов обнять близкого человека
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Объятие – это не только простой жест
доброты, но и мощный ресурс для развития хороших отношений. Вот пять веских
поводов, по которым стоит обнять близкого человека.
1. Выражение любви и поддержки. Объятие –
это один из самых искренних способов показать свое неравнодушие, поскольку
передает ощущение безусловной привязанности и может быть особенно ценным в
трудные моменты жизни. Объятие может быть признанием без слов, которое
означает: “Я здесь для тебя”.
2. Уменьшение стресса и тревоги. Научно
доказано, что банальный охват близкого руками может снижать напряжение.
Физический контакт с родным и любимым стимулирует выработку “гормона
доверия и привязанности” — окситоцина. Иногда объятие позволяет
раскрепоститься и снять усталость от ежедневных забот.
3. Укрепление иммунитета. Такой физический
контакт положительно влияет на защитную силу организма. Согласно исследованиям,
объятие может стимулировать производство антител и укреплять нашу
“броню” от различных инфекций и болезней. Так что обниматься не
только приятно, но и полезно для здоровья.
4. Подъем настроения и курс на счастье.
Объятие способствует образованию эндорфинов – гормонов счастья. В результате
даже улучшается общее самочувствие. Когда мы чувствуем себя любимыми и
заботливыми, мы становимся более оптимистичными и уверенными в себе.
5. Установление прочной связи и доверия.
Объятия могут быть прекрасным ритуалом для укрепления уз и доверия между
людьми. С другим человеком становится комфортно и безопасно.
В конечном счете, объятие – это простой и
доступный способ проявить заботу и оказать поддержку близкому человеку. Так что
давайте не забывать обнимать тех, кто нам дорог.
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