Археологи обнаружили древние наскальные рисунки в горах Алтая

Археологические исследования, проводимые в горных районах Алтая, принесли необычную находку – древние наскальные изображения, свидетельствующие о древнейшей истории этого места.

Датированные археологами примерно 5000-6000 годами назад, эти забытые произведения искусства представляют собой настоящие сокровища исторического и культурного наследия региона. Изображения выполнены в неповторимом стиле и раскрывают замечательную палитру древних обрядов, верований и быта обитателей Алтая. Эти изысканные рисунки, если верить исследованиям специалистов, являются настоящими вехами в изучении истории региона.

Археологические работы, в рамках которых были обнаружены эти древние наскальные изображения, проводились на склонах гор.