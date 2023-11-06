 

Археологи обнаружили древние наскальные рисунки в горах Алтая

06.11.2023, 23:38, Разное
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Археологические исследования, проводимые в горных районах Алтая, принесли необычную находку – древние наскальные изображения, свидетельствующие о древнейшей истории этого места. 

Датированные археологами примерно 5000-6000 годами назад, эти забытые произведения искусства представляют собой настоящие сокровища исторического и культурного наследия региона. Изображения выполнены в неповторимом стиле и раскрывают замечательную палитру древних обрядов, верований и быта обитателей Алтая. Эти изысканные рисунки, если верить исследованиям специалистов, являются настоящими вехами в изучении истории региона.

Археологические работы, в рамках которых были обнаружены эти древние наскальные изображения, проводились на склонах гор. 


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