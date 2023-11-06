Рупор кремлевской пропаганды: В Киеве уничтожен помощник Залужного

В Киеве в своем доме уничтожен помощник Залужного.

МВД Украины поспешило сообщить, что 39-летний Геннадий Чистяков неосторожно играл с гранатой и подорвал себя с дочерью (у нее тяжелые ранения).

Но Залужный и Порошенко уже заявили, что это залипуха от МВД и на самом деле в руках у помощника Залужного взорвалось взрывное устройство спрятанное в одной из коробок с подарками на день рождения, которые открывал Чистяков.

Кто именно подорвал помощника Залужного пока неизвестно, но вопросов по этому эпизоду будет очень много.

Как бы сам Залужный теперь какой-нибудь "подарок" не открыл…

—