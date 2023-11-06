 

5 книг о больших и дружных семьях, после которых становится тепло на душе

06.11.2023, 22:05, Разное
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“Маленькие женщины”, Луиза Мэй Олкотт

Жизнеутверждающий и в то же время очень правдивый роман
американской писательницы-феминистки Луизы Мэй Олкотт — классика, которая не
надоедает никогда. Это отчасти воспоминания автора, у которой тоже было три
сестры, заботливая мама и отец, отправившийся на войну. В центре сюжета — такие
разные сестры Марч: романтичная и немного наивная Мег, мечтающая о большой
любви, озорная Джо, которая терпеть не может дамские разговоры и предпочитает
мужскую компанию, застенчивая и неконфликтная тихоня Бетси, хитрая Эми, умеющая
ловко пользоваться своим обаяние. У сестер неоднозначные, иногда даже сложные
отношения, но они неизменно поддерживают и очень любят друг друга. Множество
сюжетных поворотов, мощный исторический фон, тема взросления, искренние чувства
и устремления прекрасных молодых девушек, — этот роман вы послушаете на одном
дыхании за несколько осенних вечеров. Кстати, книга была удачно экранизирован с
отличным актерским составом — в фильме сыграли Тимоти Шаламе, Эмма Уотсон и
Сирша Ронан.

“Забвение пахнет корицей”, Кристин Хармель

Романы, сюжет которых связан с маленькими кафе и
кондитерскими, — идеальное чтение для уютной осени! Главной героине Хоуп 36 лет, и она переживает глубокий
кризис — карьера сложилась не так, как она мечтала, отношения разрушились, а
недавно женщина еще и потеряла маму. Единственная поддержка Хоуп — любимая
бабушка, которая стремительно сдает и теряет память. В наследство героине
достается маленькая семейная кондитерская, дела которой идет примерно так же,
как и у самой Хоуп, — то есть не очень… Однако бабушка просит ее сохранить
бизнес, а заодно исполнить ее последнюю волю: поехать в Париж, чтобы
прогуляться по значимым для семьи местам. Женщина отправляется во Францию,
постепенно узнавая все больше и больше удивительных фактов о бабушке и дедушке,
их жизни во время войны, ужасах холокоста и великой любви, которая прошла через
множество испытаний. Семейная история дает Хоуп силы и опору, возможность
по-новому взглянуть на собственную жизнь и решиться на важные шаги. Теперь уже
смело и с высоко поднятой головой. В качестве приятного бонуса — в книге есть
кондитерские рецепты, которые вы можете повторить сами. Читать и есть булочку с
корицей — идеально!

“С жизнью наедине”, Кристин Ханна

В этой книге, помимо интересной истории и важной темы
посттравматического расстройства, есть еще невероятный северный антураж и
атмосфера, описания дикой природы и завораживающих пейзажей Аляски. В середине
1970-х семейство Олбрайт переезжает в северный штат в поисках спокойствия и
лучшей жизни. Тринадцатилетняя Лени пытается привыкнуть к этому суровому краю,
и его угрюмым, но при ближайшем рассмотрении добродушным местным жителям. Тем
временем отец девочки, недавно вернувшийся с войны во Вьетнаме, становится все
более замкнутым, раздражительным, а иногда даже жестоким. Эта семейная драма о
взрослении, попытках найти себя на новом месте, отношениях детей и родителей,
психологическом кризисе и желании достичь чего-то большего, заставляет
задуматься об истинных ценностях. Название не случайно — наедине с жизнью,
природой и своими мыслями главная героиня растет, страдает от болезненных
воспоминаний и пытается взять судьбу в свои руки.

“Дом на краю ночи”, Кэтрин Бэннер

Современная британская писательница Кэтрин Бэннер создала
атмосферный роман в стиле магического реализма, который немного напоминает “Сто
лет одиночества” Габриэля Гарсия Маркеса. Правда, в отличие от культовой книги Маркеса, “Дом на краю ночи»
оставляет скорее теплое, чем печальное послевкусие. Посреди Средиземного моря
затерялся итальянский остров Кастелламаре, который когда-то был оживленным
местом. В середине острова на холме находился популярный бар “Дом на краю
ночи”, где все местные жители обсуждали последние новости, сплетничали и пили
вино. Постепенно молодежь уезжала, Кастелламаре пустел, а в баре все реже были слышны
голоса… Однако все изменилось, когда в городок приехал доктор Амадео с молодой
женой. Так началась увлекательная история семейства Амадео, наполненная
страстями, интригами, невероятными любовными похождениями, взлетами и
падениями. Линия судьбы каждого из персонажей увлекает, а описания буйной
природы острова, ароматов базилика и бугенвилей, шума волн, разбивающихся о
скалы, и томных южных ночей помогают по-настоящему отвлечься от реальности и
проникнутся итальянским колоритом.

“И эхо летит по горам”, Халед Хоссейни

Американский писатель афганского происхождения и
автор бестселлера “Бегущий за ветром” Халед Хоссейни создает атмосферные романы
с восточным антуражем. Эта история начинается темной ночью, когда брат и сестра
Абдулла и Пари в последний раз послушают страшную сказку, рассказанную отцом.
Однако реальная жизнь окажется еще сложнее, чем судьба героя притчи… На
следующий день дети отправятся вместе с папой в Кабул — случившееся там
навсегда изменит их жизни. Брат и сестра будут надолго разлучены — и никто не
будет знать, встретятся ли они снова. Одно судьбоносное событие повлияет на
пять поколений этой семьи: изменятся обстоятельства, города и страны,
произойдет множество исторических потрясения, а потомки Абдуллы и Пари так и
будут тянутся к друг другу и дорожить семейными узами. А бархатный голос актера
Алексея Багдасарова сделает прослушивание аудиокниги особенно приятным и
душевным.


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