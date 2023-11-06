5 книг о больших и дружных семьях, после которых становится тепло на душе

“Маленькие женщины”, Луиза Мэй Олкотт

Жизнеутверждающий и в то же время очень правдивый роман

американской писательницы-феминистки Луизы Мэй Олкотт — классика, которая не

надоедает никогда. Это отчасти воспоминания автора, у которой тоже было три

сестры, заботливая мама и отец, отправившийся на войну. В центре сюжета — такие

разные сестры Марч: романтичная и немного наивная Мег, мечтающая о большой

любви, озорная Джо, которая терпеть не может дамские разговоры и предпочитает

мужскую компанию, застенчивая и неконфликтная тихоня Бетси, хитрая Эми, умеющая

ловко пользоваться своим обаяние. У сестер неоднозначные, иногда даже сложные

отношения, но они неизменно поддерживают и очень любят друг друга. Множество

сюжетных поворотов, мощный исторический фон, тема взросления, искренние чувства

и устремления прекрасных молодых девушек, — этот роман вы послушаете на одном

дыхании за несколько осенних вечеров. Кстати, книга была удачно экранизирован с

отличным актерским составом — в фильме сыграли Тимоти Шаламе, Эмма Уотсон и

Сирша Ронан.

“Забвение пахнет корицей”, Кристин Хармель

Романы, сюжет которых связан с маленькими кафе и

кондитерскими, — идеальное чтение для уютной осени! Главной героине Хоуп 36 лет, и она переживает глубокий

кризис — карьера сложилась не так, как она мечтала, отношения разрушились, а

недавно женщина еще и потеряла маму. Единственная поддержка Хоуп — любимая

бабушка, которая стремительно сдает и теряет память. В наследство героине

достается маленькая семейная кондитерская, дела которой идет примерно так же,

как и у самой Хоуп, — то есть не очень… Однако бабушка просит ее сохранить

бизнес, а заодно исполнить ее последнюю волю: поехать в Париж, чтобы

прогуляться по значимым для семьи местам. Женщина отправляется во Францию,

постепенно узнавая все больше и больше удивительных фактов о бабушке и дедушке,

их жизни во время войны, ужасах холокоста и великой любви, которая прошла через

множество испытаний. Семейная история дает Хоуп силы и опору, возможность

по-новому взглянуть на собственную жизнь и решиться на важные шаги. Теперь уже

смело и с высоко поднятой головой. В качестве приятного бонуса — в книге есть

кондитерские рецепты, которые вы можете повторить сами. Читать и есть булочку с

корицей — идеально!

“С жизнью наедине”, Кристин Ханна

В этой книге, помимо интересной истории и важной темы

посттравматического расстройства, есть еще невероятный северный антураж и

атмосфера, описания дикой природы и завораживающих пейзажей Аляски. В середине

1970-х семейство Олбрайт переезжает в северный штат в поисках спокойствия и

лучшей жизни. Тринадцатилетняя Лени пытается привыкнуть к этому суровому краю,

и его угрюмым, но при ближайшем рассмотрении добродушным местным жителям. Тем

временем отец девочки, недавно вернувшийся с войны во Вьетнаме, становится все

более замкнутым, раздражительным, а иногда даже жестоким. Эта семейная драма о

взрослении, попытках найти себя на новом месте, отношениях детей и родителей,

психологическом кризисе и желании достичь чего-то большего, заставляет

задуматься об истинных ценностях. Название не случайно — наедине с жизнью,

природой и своими мыслями главная героиня растет, страдает от болезненных

воспоминаний и пытается взять судьбу в свои руки.

“Дом на краю ночи”, Кэтрин Бэннер

Современная британская писательница Кэтрин Бэннер создала

атмосферный роман в стиле магического реализма, который немного напоминает “Сто

лет одиночества” Габриэля Гарсия Маркеса. Правда, в отличие от культовой книги Маркеса, “Дом на краю ночи»

оставляет скорее теплое, чем печальное послевкусие. Посреди Средиземного моря

затерялся итальянский остров Кастелламаре, который когда-то был оживленным

местом. В середине острова на холме находился популярный бар “Дом на краю

ночи”, где все местные жители обсуждали последние новости, сплетничали и пили

вино. Постепенно молодежь уезжала, Кастелламаре пустел, а в баре все реже были слышны

голоса… Однако все изменилось, когда в городок приехал доктор Амадео с молодой

женой. Так началась увлекательная история семейства Амадео, наполненная

страстями, интригами, невероятными любовными похождениями, взлетами и

падениями. Линия судьбы каждого из персонажей увлекает, а описания буйной

природы острова, ароматов базилика и бугенвилей, шума волн, разбивающихся о

скалы, и томных южных ночей помогают по-настоящему отвлечься от реальности и

проникнутся итальянским колоритом.

“И эхо летит по горам”, Халед Хоссейни

Американский писатель афганского происхождения и

автор бестселлера “Бегущий за ветром” Халед Хоссейни создает атмосферные романы

с восточным антуражем. Эта история начинается темной ночью, когда брат и сестра

Абдулла и Пари в последний раз послушают страшную сказку, рассказанную отцом.

Однако реальная жизнь окажется еще сложнее, чем судьба героя притчи… На

следующий день дети отправятся вместе с папой в Кабул — случившееся там

навсегда изменит их жизни. Брат и сестра будут надолго разлучены — и никто не

будет знать, встретятся ли они снова. Одно судьбоносное событие повлияет на

пять поколений этой семьи: изменятся обстоятельства, города и страны,

произойдет множество исторических потрясения, а потомки Абдуллы и Пари так и

будут тянутся к друг другу и дорожить семейными узами. А бархатный голос актера

Алексея Багдасарова сделает прослушивание аудиокниги особенно приятным и

душевным.