Мнение: Образы будущего России, рост российского ВВП и что с нефтегазовыми доходами

1. Как разные группы россиян видят желаемое будущее нашей страны. Цитирую из беседы с нашим самым известным социологом, главой ВЦИОМ Валерием Фёдоровым (ссылка):



— Существуют несколько вариантов образа будущего, каждый из них специфичен для той или иной группы. Первый образ: мы будем жить как на идеализированном Западе, где комфортно, зажиточно и красиво. И, конечно, мирно и спокойно. Для страны в целом таким образом де-факто стала Москва. Этот образ можно назвать «комфортная Россия».

Второй образ — это «техно-гаджет-будущее». Высокие технологии, полеты на Марс, киборги, беспилотные автомобили и курьеры. Границы проницаемые, мир более или менее един. Такой образ ближе, с одной стороны, инженерно-техническим специалистам, с другой — глобализированной части молодежи.

Третий образ — «великая Россия». Страна, которая может сказать «нет»! Ее в мире боятся и уважают за силу и твердость. Страна, которая победила в СВО и на этом не останавливается. Играет важную роль в мире. Это образ будущего для «воюющей России».

Наконец, есть образ «справедливой России» — страны, где неравенство преодолено, где справедливость из лозунга превратилась в норму, где обеспечены равные возможности для детей не только чиновников и миллиардеров, но и простых людей. Этот образ ближе людям в возрасте, в том числе предпенсионном, с умеренно-левыми симпатиями, ностальгией по СССР.

На словах наши власти идут навстречу ожиданиям всех указанных групп населения. В реальности уже победила первая группа, группа прагматиков. Мы будем строить сытую и сильную Россию, игнорируя попытки врагов и фанатиков сжечь деньги и жизни русских людей ради чужих идей. Дружба с нынешним Западом невозможна, так что никакой евроинтеграции и глобализации не будет. «Великая Россия» с очередями за колбасой и презрением к рядовому человеку нам не нужна — сила России должна выражаться в том числе и в благополучии граждан. «Справедливая Россия» — в чистом виде вражеский конструкт, попытка реализации которого выльется в разруху, сравнимую по масштабу с последствиями умеренной ядерной бомбардировки. Мы уже потеряли 75 лет после катастрофы 1917, и больше, я надеюсь, не просунем ногу в этот капкан никогда.

2. Кирилл Стрельников пишет (ссылка):



Признаем очевидное: Россия совершила очередное предательство и цинично нанесла коллективному Западу удар в спину, чем подтвердила свою непредсказуемую варварскую сущность.

По расчетам МФВ, рост ВВП России за этот год никак не должен был превысить 0,7 процента, а основной статьей экспорта нашей страны должны были стать клочья экономики, упакованные в бэушные бочки из-под нефти. Мало того, эта цифра называлась даже “слишком оптимистичной”.

Не оправдав доверия наших заклятых друзей, экономика России тем не менее не захотела порваться на клочки: по заявлению, которое вчера на совещании по экономическим вопросам сделал премьер-министр Михаил Мишустин, по результатам девяти месяцев 2023 года увеличение ВВП составило 2,8 процента.

<…> …промышленность восстанавливается — по итогам восьми месяцев 2023 года рост обрабатывающего производства составил 6,5 процента, а загрузка мощностей предприятий держится на неприлично рекордном уровне…

Понятное возмущение наших преданных западных партнеров подогревает тот факт, что ВВП всей единой мощной демократичной и цивилизованной еврозоны за первый квартал 2023 года вырос всего на 0,1 процента, а последние три квартала не рос вовсе. Кроме того, согласно недавнему отчету Кильского института мировой экономики (ФРГ), Россия предательски “возвращается в мировую торговлю”, а торговая активность оказалась “на удивление высокой”. Глава института — целый доктор Винсент Стамер — пожаловался: “Это происходит, несмотря на санкции, введенные западными странами. И падение курса рубля, что разочаровывает”.

Причины оживления промышленности понятны: много заказов, надо замещать импорт. Поэтому «несмотря на санкции» — не вполне правильный заход. Санкции нанесли удар по уровню жизни населения, но экономику в целом они скорее оздоровили.

3. С нефтегазовыми доходами у нас тоже всё хорошо, хотя конкретно нефтянку враги пытались санкционировать особенно усердно (ссылка):

Нефтегазовые доходы бюджета в октябре почти в 2,5 раза превысили месячный базовый уровень. <…>

При базе 684 млрд руб. нефтегазовые поступления бюджета составили 1,635 трлн руб. Базовый уровень — это разложенные по месяцам 8 трлн руб., минимально необходимые бюджету в 2023 году для покрытия расходов за счет нефти и газа.

Октябрьские поступления не только в 2,2 раза выше сентябрьских, но и заметно превзошли сборы октября прошлого года (1,282 трлн руб.).

По итогам всех десяти месяцев нефтегазовых доходов собрано 7,21 трлн руб., и это на 26% меньше, чем было за такой же период 2022 года.

Как видите, просадка по доходам от нефти и газа в этом году не такая большая. Дальше ожидается рост, так как нефтяные цены обещают пойти вверх, и так как проблемы с транспортировкой и продажей нефти уже вчерне решены.