Мнение: О пользе образования в России… Зачем учиться?

Помните анекдот про старого сантехника и его молодого напарника, где первый постоянно нырял в г***но и что-то там чинил, а второй ему ключи подавал? Тогда и вывод опытного мастера помнить должны: «Учись, сынок, а то так и будешь ключи подавать!».

Для современной России это не совсем анекдот.

А быль…

Говорят, высшее образование открывает путь к высоким зарплатам. И это правда, но не вся.

Учёные оценили разницу в почасовой оплате труда между самыми необразованными и самыми высокообразованными группами работников. Оказалось, что высшее образование «повышает» и медианную, и среднюю зарплату примерно в 1,5 раза.

Особенно, если работать в вузе или в школе по специальности.

Но в деньгах это примерно 100 рублей в час «на нос». И без учёта неоплачиваемой нагрузки на преподавательский состав, такой как заполнение разных форм отчётности, например.

Сто рублей в час — около одного доллара.

А если не поступить на #бюджет, то при стоимости услуг платного вуза придётся полтора года «отрабатывать» каждый год учёбы.

Так ради чего пять лет штаны протирать на студенческой скамье?

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