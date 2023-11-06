 

Рупор кремлевской пропаганды: О самоуспокоенности

06.11.2023, 21:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Относительно зачастивших на Западе статей про то, как все плохо у США на Украине.

1. Выход статей связан с необходимой рефлексией и антикризом, в связи с крахом наступления ВСУ. Потребителю надо объяснить, почему все провалилось. Виноваты США, которые не дали что-то вовремя. Виноваты тупые украинские генералы, которые не умеют воевать. Виноваты тупые украинские солдаты, которые не могут пользоваться западной техникой. Виноваты кусты. Виноваты елки. Виновата погода. Виноваты русские. Виноват Путин. И так далее, нужное подчеркнуть.

2. Деньги и оружие на продолжение войны Украина безусловно продолжит получать, уже под байки про "успешное наступление в 2024 году". США не собираются сворачивать войну на Украине. Ни сейчас, ни в ближайшем будущем. Работа над этим идет регулярно. То, что ее стало делать сложнее, не означает, что от нее откажутся и война прекратится сама собой.

3. Лучший способ завершить войну на наших условиях – военный разгром противостоящего противника. Быстро его добиться не удастся, поэтому надо быть готовым к длительной борьбе с США и НАТО на Украине.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Американский адмирал назвал ошибкой ракетные удары по пирамидам в Гизе

07.11 / Футболист Игорь Акинфеев заявил, что не променяет ни на что российские березки

07.11 / Мнение: Банкстеры атакуют

07.11 / Приходите завтра! Почему молодым отказывают в пластике

07.11 / Удивительное видение Ирен Кун

07.11 / Как предотвратить стоматологические проблемы у детей?

07.11 / Мнение: О «красной кнопке» и «ядерном пепле»… Певец «Шаман» — всё?

07.11 / Мнение: О крахе больших надежд… Америка побеждает всегда?

07.11 / Веселая собака залезла в чемодан к хозяину ради отпуска

07.11 / Влияние школьной среды на психологическое развитие ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика