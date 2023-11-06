Рупор кремлевской пропаганды: О самоуспокоенности

Относительно зачастивших на Западе статей про то, как все плохо у США на Украине.

1. Выход статей связан с необходимой рефлексией и антикризом, в связи с крахом наступления ВСУ. Потребителю надо объяснить, почему все провалилось. Виноваты США, которые не дали что-то вовремя. Виноваты тупые украинские генералы, которые не умеют воевать. Виноваты тупые украинские солдаты, которые не могут пользоваться западной техникой. Виноваты кусты. Виноваты елки. Виновата погода. Виноваты русские. Виноват Путин. И так далее, нужное подчеркнуть.

2. Деньги и оружие на продолжение войны Украина безусловно продолжит получать, уже под байки про "успешное наступление в 2024 году". США не собираются сворачивать войну на Украине. Ни сейчас, ни в ближайшем будущем. Работа над этим идет регулярно. То, что ее стало делать сложнее, не означает, что от нее откажутся и война прекратится сама собой.

3. Лучший способ завершить войну на наших условиях – военный разгром противостоящего противника. Быстро его добиться не удастся, поэтому надо быть готовым к длительной борьбе с США и НАТО на Украине.

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