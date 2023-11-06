 

Apple работает над решением проблемы быстрого разряда аккумулятора в часах с watchOS 10.1

06.11.2023, 21:05, Разное
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Apple признала, что обновление до watchOS 10.1 вызывает ускоренный разряд аккумуляторов в умных часах. Компания уже разрабатывает исправление для этой проблемы, по информации портала MacRumors.

Аpple официально подтвердила существование проблемы и планирует выпустить патч, как сообщается в письме, отправленном авторизованным сервисным центрам. В то время как пользователи продолжают выражать свои жалобы на форумах и в социальных сетях, оказавшись столкнувшимися с проблемой на различных моделях, включая новые Series 9 и Watch Ultra 2, а также более ранние версии, такие как Apple Watch Series 4.

Согласно отзывам, проблема проявляется после обновления до watchOS 10.1. Например, один пользователь отмечает, что его новые Apple Watch Series 9 теперь разряжаются всего за три часа, в то время как у владельца Watch Series 7 за 30 минут уровень аккумулятора уменьшился на 25%.

Важно отметить, что компания Apple официально пока не комментировала ситуацию и не раскрывает подробности относительно масштабов проблемы и сроков выпуска исправления.

Предполагается, что в ближайшем будущем Apple выпустит экстренное обновление watchOS под номером 10.1.1, которое решит проблему быстрого разряда аккумулятора в часах.


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