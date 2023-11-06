 

Врач-кардиолог Анна Кореневич настаивает на рисках, связанных с употреблением обезболивающих препаратов

06.11.2023, 21:05, Разное
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Врач-кардиолог Анна Кореневич настаивает на рисках, связанных с употреблением обезболивающих препаратов. Она подчеркивает, что частое употребление этих лекарств может негативно влиять на печень. Специалистка предостерегает, что если обезболивающие используются для подавления головной боли, болей в спине или суставах почти каждый день, это повышает риск для печени.

В своем сообщении в Telegram, доктор Кореневич говорит: “Если вы прибегаете к обезболивающим один раз в год, это не так страшно. Однако, если они становятся вашими постоянными спутниками в борьбе с болями, то вы находитесь в группе риска.” Она также подчеркивает, что не существует способа защитить здоровье печени от воздействия лекарств.

Для взрослых людей доктор рекомендует регулярно проходить профилактические обследования печени и почек. Это позволит своевременно выявлять потенциальные проблемы и предотвращать серьезные осложнения.


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