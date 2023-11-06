 

Apple отказалась от выпуска 27-дюймового iMac

06.11.2023, 21:04, Разное
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Компания Apple официально объявила, что не планирует выпускать 27-дюймовый компьютер iMac с чипом M3. Решение было подтверждено представителями компании в интервью изданию The Verge.

Более года назад Apple приостановила продажи 27-дюймовых iMac и iMac Pro, которые работали на процессорах Intel, но до сих пор не представила увеличенную версию с собственным чипом Apple Silicon. В данный момент единственным настольным моноблоком от Apple является 24-дюймовый iMac.

Представитель пресс-службы Apple, Старлайн Меза, подчеркнула, что компания не планирует выпускать 27-дюймовую версию iMac с чипом M3. Вместо этого она призвала всех, кто ожидал появления более крупного iMac, обратить внимание на монитор Studio Display и компактные ПК Mac Studio или Mac mini.

Однако журналисты обратили внимание на формулировку заявления Apple. Как пишет The Verge, Apple исключила только 27-дюймовый iMac, что означает, что релиз компьютера с большим экраном все еще возможен.


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