Мнение: Российские строительные 3D-принтеры, запрет шуметь дома и труд заключённых на стройках

1. Русские трёхмерные принтеры, с помощью которых можно печатать дома, уже продаются. Вот, например, цитирую (ссылка):



Компания «АМТ» расширяет линейку строительных принтеров, предназначенных для печати индивидуальных жилых домов непосредственно на фундаменте.

На базе строительного принтера S300, предназначенного для печати зданий площадью до 120 кв. м и высотой 1 этаж созданы модификации.

Это принтер S300-1, который позволяет печатать здания площадью 120 кв. м до 2х этажей и принтер S300-2, который позволяет печатать здания и сооружения площадью до 180 кв. м и высотой до 7 м.

Технология уже вполне рабочая, она применяется на достаточно крупных строительных проектах (ссылка):



В селе Айша Зеленодольского района Татарстана идут работы по возведению тридцати четырех домов с использованием 3D-принтера, печатающего строительными смесями.

Проект реализует компания 3DLand, эксплуатирующая строительный 3D-принтер S-300 разработки и производства ярославской компании «АМТ-Спецавиа». Размер области построения таких систем достигает 11х11х4 метров.

В Зеленодольском районе возводятся типовые одноэтажные дома площадью восемьдесят квадратных метров с индивидуальным отоплением. Несъемная опалубка печатается цементной смесью, а затем заливается пенобетоном. Как утверждают строители, срок эксплуатации таких конструкций составит от восьмидесяти до ста двадцати лет. Возведение «коробочки» с коммуникациями занимает три недели.

Непосредственно на 3D-печать требуется день-два, переброска 3D-принтера с одного участка на другой занимает около четырех часов. Дома строятся на монолитных железобетонных фундаментах, кровля состоит из деревянных стропильных ферм и металлопрофиля, перегородки выполняются из кирпича.

«В первую очередь это снижение трудозатрат, минимизация человеческих ошибок, безотходное строительство и, конечно, безопасность самого процесса. Очень нестандартный подход, который, я уверен, в будущем будет набирать популярность», — прокомментировал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Само видео, впрочем, вызывает некоторые вопросы. К примеру, непонятно, почему не напечатали заодно нормальные внутренние стены. Вообще, внутренние стены — архиважная часть комфортного жилья. Стены должны быть прочными, чтобы на них можно было вешать всякое, и толстыми, чтобы не пропускать звук из соседних комнат. Если уж мы всё равно экономим на работе каменщиков, надо делать внутренние шириной в полметра, с пустотелыми перегородками для прочности внутри.

В общем, нужен обзор заказчика подобного дома — во сколько обошлось, как оно в эксплуатации, что удалось сделать необычного, чего в обычных домах нет.

2. Очередной драконовский закон предлагает партия ЛДПР (ссылка):



В России хотят ввести единое время запрета на шум дома — с 23:00 до 07:00.

Законопроект на рассмотрение в Госдуму внесла фракция ЛДПР. Что предлагают:

— установить единое время для проведения шумных строительных работ с 08:00 до 19:00 в будни с перерывом с 13:00 до 15:00;

— шумными действиями также считать игру на музыкальных инструментах, пение, использование громкой сигнализации авто, пиротехники и др.;

— внедрить механизм фиксации нарушений. Жильцы дома выберут ответственных из собственников и сотрудников УК, которые сначала проведут профилактическую беседу с шумными соседями. Если шум продолжится, составят акт, который передадут участковому или в орган жилнадзора.

В целом идея хорошая — главное, чтобы с реализацией не напортачили. С 8:00 до 19:00 — 11 часов, за вычетом обеденного перерыва — 9 часов. Более чем достаточно для рабочей смены бригады строителей, которые делают ремонт. Правда, для этого строителям придётся подтянуть дисциплину, чтобы вовремя приходить на работу и вовремя подвозить материалы, но это и им самим пойдёт только на пользу.

По поводу громкой сигнализации авто, кстати, я б предложил прямо прописать в проекте штрафстоянку и штраф в среднюю месячную зарплату по региону. Сигнализация сработала в 2 часа ночи? 500 человек из соседней многоэтажки потеряли по 15 минут сна. 500*0,25 = 125 часов. Будет справедливо, если нарушитель понесёт аналогичные потери. Это сделает его более чутким.

Кстати, обратите внимание, что законопроекте ничего не сказано про лай собак…

3. Пока строительные принтеры ещё не пошли в широкую серию, дефицит рабочих на стройках приходится как-то восполнять. В дополнение к мигрантам к работе в строительной отрасли привлекают ещё и заключённых (ссылка):

Ученые нашли способ покрыть дефицит кадров в России — в этом помогут осужденные. Бизнес и власти могли бы привлечь как минимум 150 тыс. человек, подсчитали авторы статьи в журнале «Социально-трудовые исследования» ВНИИ труда. Примерно такие же цифры называла и Федеральная служба исполнения наказаний. Она уже направляла заключенных на производства, когда тема активно обсуждалась в пандемию COVID-19. <…>

Об использовании труда заключенных заговорили в пандемию, когда возникла острая нехватка кадров. Особенно это ощущалось на стройках, откуда на родину уехали мигранты. И если тогда разговоры эти имели резонанс, то сейчас, когда заключенному могут выдать не только перфоратор, но и автомат, это мало кого удивляет.

А тема вместе с тем по-прежнему актуальна: 150-185 тыс. осужденных — столько можно было бы привлечь к работам в интересах бизнеса и госструктур, подсчитали авторы статьи в журнале «Социально-трудовые исследования».

На тех же стройках рабочих рук по-прежнему не хватает, подчеркнул председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский:

«Много объектов, особенно в Казахстане, строили заключенные. Среди них были и рабочие, и бригадиры, и, что интересно, главные инженеры. Разнорабочие, такелажники на стройке требуются всегда. Дальше — более высокий уровень, это сварщики различных категорий. Они очень востребованы. Категория рабочих, связанная с отделкой помещений, с кладкой кирпича, с кладкой блоков, вот в этом направлении надо смотреть».

Где-то заключенные уже трудятся, например, на строительстве Байкало-Амурской магистрали. В середине августа 2022 года, по данным Торгово-промышленной палаты, там работали более 5 тыс. осужденных.

Главный довод «против» неизменен — принудительный труд не может быть эффективным. И это лишь одна из проблем: практика показывает, что он бывает еще и неоплачиваемым, пояснил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников:

«Есть опасность того, что недобросовестные сотрудники ФСИН будут заставлять их работать силой. Трудовой кодекс никто не отменял.

Например, когда я проверял колонию-поселение в Зеленограде, то обнаружил, что некоторые люди получили по 500 руб. При этом работали они по шесть дней в неделю по 12 часов».

Кроме того, на больших стройках сложно организовать труд заключенных: где взять столько конвоиров? Рабочих необходимо обеспечить спецодеждой, средствами индивидуальной защиты — все это потребует больших расходов.

Напомню, что труд осуждённых в России мы недавно обсуждали с вами вот здесь. Тогда меня ехидно спросили в комментариях, почему Россия возвращается к практике сталинских лагерей.

Отвечаю. Коренное различие в том, что в сталинских лагерях рабочих иногда забывали даже кормить, не говоря уже об обеспечении тёплой одеждой и спальными местами с плюсовой температурой в помещении. Как итог, в некоторые годы смертность в ГУЛАГе была, как в концлагерях — 15-25% в год (ссылка). Сейчас такого нет: смертность в современных тюрьмах примерно соответствует смертности на воле.