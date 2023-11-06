 

Мнение: Депутат и мефедрон

06.11.2023, 20:37, Разное
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Спрашивают, что я думаю про приговор по наркоманской статье 228 УК, вынесенный в отношении теперь уже бывшего депутата Рустама Хасанова?

Ну а чего тут думать-то? Скверная история. И приговор – скверный, явно не из тех «что бы другим неповадно было».

Парня приняли 17 сентября около полудня с 1,88 г мефедрона … . Приняли чуть ли не с поличным. Правда, шустрый депутат успел скинуть товар, но пакетик нашли в нескольких метрах, а на пакетике позже обнаружились отпечатки депутатских пальцев.

Парень во всем признался, раскаялся, мол, оплатил дурь «посредством онлайн-заказа в одном из наркошопов». Пошел забирать, нашел сверток, обмотанный черной лентой. Распаковал и «обнаружил пакет с контактной застежкой с веществом в виде порошка белого цвета. С целью удостовериться в подлинности наркотического средства он открыл пакет, прикоснулся к веществу пальцем, ощутил резкий химический запах, осознавая, что оно содержит наркотическое средство, закрыл пакет и оставил для личного употребления…» (цитата из обвинения).

На счет «личного употребления» лично у меня большие сомнения. Но раз следствие и суд решили, что для «личного употребления», видимо, так оно и было. И в самом деле, не мог же депутат Госсовета Татарстана заниматься закладками дури?

В общем, раз для себя прикупил и раскаялся, суд проявил гуманность и приговорил Хасанова к 1 году условно по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

К слову, 19 октября Хасанов добровольно сложил депутатские полномочия…

Фотографии Рустама Хасанова отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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