 

Физик рассказал жителям Башкирии о причинах наблюдаемого ими северного сияния

06.11.2023, 20:10, Разное
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Северное сияние – это захватывающее явление, природное световое шоу, которое наблюдают жители северных широт. Но на этот раз удивительное небесное представление было увидено жителями Башкирии, местности, не привыкшей к таким явлениям. Световые ленты зелено-желтого, голубого и фиолетового цветов переплетались в ночном небосклоне, создавая неповторимые и завораживающие образы.

Ученые физики из Центра астрономии и вертолетостроения РАН провели исследование, чтобы подробно разобраться в происхождении этого чудесного явления. И, наконец, они нашли ответы на многие вопросы, долго вызывавшие недоумение и интерес.

Основной вопрос, который волновал ученых и наблюдателей, был связан с тем, каким образом появляются эти сполохи света на небосклоне. Исследователи обнаружили, что причиной северного сияния являются энергетические частицы, которые источаются Солнцем и попадают в земную атмосферу. Небольшое количество этих частиц, называемых солнечным ветром, проникает через магнитное поле Земли и встречается с молекулами атмосферы. Это вызывает явление, известное как ионизация, при котором электроны в атмосферных молекулах получают энергию и начинают переходить на более высокие энергетические уровни.


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