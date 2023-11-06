Аяз Шабутдинов тайно сбежал из-под ареста и эмигрировал в Татарстан

Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов опубликовал фотографию с трапа самолёта Москва-Казань в аэропорту Домодедово с подписью «Прощай, немытая Россия!» Пока неясно, каким образом ему удалось сбежать из-под ареста.

Силовики ситуацию пока не комментируют. Знакомые блогера на условиях анонимности рассказали, что Шабутдинов смог доказать своё татарское происхождение и получил татарстанский паспорт ещё в 2019 году. Власти РФ о наличии второго паспорта он не уведомил, что может стать причиной возбуждения нового уголовного дела. Спустя несколько часов после публикации этого сообщения блогер выложил фото с балкона люкс-номера в одном из крупнейших отелей Казани и подпись на татарском языке, которая гласила, что «за границей ему дышится свободнее» и «придворные псы его там не достанут».

– Вероятно, теперь моего клиента объявят в международный розыск по линии Интерпола, – предполагает адвокат Шабутдинова Михаил Гольдберг. – Перспективы этого мероприятия не ясны. Я бы тоже хотел, чтобы его нашли. Он так и не заплатил за мои услуги, а ведь мы, русские, друг друга не обманываем. Пока непонятно, как ему удалось пройти пограничный контроль на границе с Татарстаном. Возможно, сейчас полетят головы пограничников.

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