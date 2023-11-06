Мнение: О плане Б… Почему Байден стал сливать Украину?

Похоже, украинцы стали что-то подозревать. Такого уныния с их стороны не было даже в прошлом году, когда российская армия стояла в считанных километрах от Крещатика. Уже и самые упёртые не спорят, что «контрнаступ» — всё. Сдулся, не достигнув и 10% от заявленных целей: не то, что #Крым, Мариуполь или Бердянск — даже повертати Пятихатки толком не вышло. А самые умные, не стесняясь говорят, мол, «герої не винні: це Захід злив».

В смысле — слил Украину Кремлю «с потрохами».

Отчего же так вышло?

Да, сейчас многие «эксперты» говорят, мол, Запад наобещал с три короба, а не дал и десятой доли обещанного. Ни танков в достаточном количестве, ни ATACMS’ов, ни F-16, а без этого — как победить вторую армию мира?

Нет, «побеждать» её было как бы легко, когда силы семь к одному, а «пятая колонна» в Москве кормила #Кремль сказками про договорняки. Как только наверху поняли, что в этот раз дело всерьёз, — даже олигархи в итоге вспомнили о Родине, — тут-то половина украинских козырей и обратилась в шестёрки.

И многие подозревают, что виной всему «двурушничество» американского президента Джо Байдена. Который под сурдинку слов о защите украинской независимости реализовывал коварный план ослабления России. Где украинцам отводилась роль слепого орудия или, говоря хуже, расходного материала.

Блин! Никогда бы не подумал, что стану защищать «Вашингтонский обком». Но ведь и правда, претензии к нему — надуманы.

Соединённые Штаты при администрации своего 46-го президента сделали намного больше, чем все предыдущие администрации вместе взятые. Ни в экономической, ни в военной, ни в организационной, ни в политической поддержке Киева они не скупились и не действовали «по остаточному принципу». Пожалуй, #США смогли организовать самую мощную поддержку иностранных вооружённых сил со времени Второй мировой. Тут нужно подчеркнуть, что сравнения с интервенциями XXI века в Ираке, Афганистане или Вьетнаме не катят, поскольку там Америка в первую очередь обеспечивала безопасность своего военного контингента, а это совсем другой уровень приоритетов. А в Афганистан 1980-х Штаты не поставляли ни системы ПВО, ни дальнобойные ракеты, ни танки с БТР — то есть, в сравнении с Украиной налицо и намного меньший уровень затрат при намного большем балансе выгод.

Тогда на кону стояла победа над «главным геополитическим конкурентом». Сейчас — устранение «младшего военного партнёра» нового геополитического конкурента: Китая. Возможный вооружённый конфликт с которым, — например, из-за Тайваня, — так или иначе все вашингтонские администрации вынуждены держать «в уме». И им совсем не резон начисто оголять военные арсеналы Пентагона ради решения «вкусной», но всё же сопутствующей задачи. Уже одно это более чем предопределяло понятную сдержанность в вооружении ВСУ: да, щедро, но не в ущерб главной цели.

Второй момент — слабая управляемость Украины. Не только её гражданской администрации, но и военных. Общим местом стали заключения Пентагона относительно ошибок ВСУ в зимний период, предопределивших неожиданную слабость их летней кампании. Американские советники предлагали Киеву «сдать» Бахмут, он же Артёмовск, чтобы не жечь ограниченные резервы. Но в Киеве решили иначе. Итог — разбитые в хлам боеспособные части, которых так не хватало ВСУ летом. Также американские планировщики советовали сосредоточиться на одном-двух приоритетных направлениях удара, но украинские военные сочли, что «сами с усами» и распылили силы. Кроме того, в командовании ВСУ слишком уверовали в свой же миф о «деморализованных мобилизованных», а столкнувшись с реальностью, впали в состояние грогги. Быть может, и контузия главкома Валерия Залужного сказалась.

Ну и третий фактор — немножко парадоксальный.

Американцы умеют в #эффективность и KPI. Они увидели, что ограниченной военной поддержки в 2022 году Украине хватило, чтобы выстоять и вернуть почти четверть ранее «утраченных» территорий.



Данные на карте — за 2022 год, в 2023-м «контроль над территориями» не изменился принципиально: разница в несколько сотен кв.км. особой роли не играет в глобальных раскладах.

А вот при максимальной подмоге — возвращено менее 1%. => Вывод? Поставки наступательной техники только вредят Украине. Значит, нужно больше средств для обороты — систем ПВО, дальнобойных ракет и «джавелинов», чтобы помешать наступлению уже Армии России. А в загашнике можно держать стратегию «земли в обмен на перемирие» — в конце концов, идея «истощения» РФ тоже на столе. Ну и неудобных киевских марионеток можно поменять — недаром же раскручивается тема украинских президентских выборов, невзирая на «войну».

Всё это, наверное, выглядит ужасно цинично прагматично. Но ведь #Украина должна была понимать, во что она ввязывается, соглашаясь быть пристяжной в американской «Великой геополитической игре»?

Ну и кто теперь украинцам доктор?

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