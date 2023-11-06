 

Недосып работает: ученые открыли чудесное свойство нашего организма

06.11.2023, 18:59, Разное
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В наше сумасшедшее время ритм жизни зачастую вынуждает нас отказываться от полноценного сна. Работа, обязательства, стрессы – все это ставит под угрозу наше здоровье и благополучие. Однако, по последним исследованиям ученых, выяснилось, что разовый недосып может оказаться полезным для нашего организма.

Долгое время мы привыкли считать, что только достаточное количество сна способно обеспечить нормальное функционирование органов и поддержку общего самочувствия. И на самом деле это верно, поскольку регулярная недостаточность сна может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как повышенный риск сердечных заболеваний, диабета и депрессии.

Однако новое исследование, проведенное командой ученых ведущего университета, впечатляюще демонстрирует положительное воздействие однократного недосыпа на организм. В ходе исследования участниками было осуществлено экспериментальное ограничение сна в течение одной ночи, после чего были изучены биологические параметры и психологическое состояние участников.


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