Недосып работает: ученые открыли чудесное свойство нашего организма

В наше сумасшедшее время ритм жизни зачастую вынуждает нас отказываться от полноценного сна. Работа, обязательства, стрессы – все это ставит под угрозу наше здоровье и благополучие. Однако, по последним исследованиям ученых, выяснилось, что разовый недосып может оказаться полезным для нашего организма.

Долгое время мы привыкли считать, что только достаточное количество сна способно обеспечить нормальное функционирование органов и поддержку общего самочувствия. И на самом деле это верно, поскольку регулярная недостаточность сна может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как повышенный риск сердечных заболеваний, диабета и депрессии.

Однако новое исследование, проведенное командой ученых ведущего университета, впечатляюще демонстрирует положительное воздействие однократного недосыпа на организм. В ходе исследования участниками было осуществлено экспериментальное ограничение сна в течение одной ночи, после чего были изучены биологические параметры и психологическое состояние участников.