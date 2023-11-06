 

Способы охоты на дикого кролика в США — методы и оружие

06.11.2023, 18:58, Разное
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Охота на кроликов является одной из самых популярных видов охоты в Соединенных Штатах. Благодаря обширным лесным площадям и богатству дикой природы, США предлагает охотникам множество возможностей для охоты на этого быстроногого млекопитающего. В этой статье мы рассмотрим различные методы охоты на зайцев в США, а также подходящее оружие для этой цели.

Одним из наиболее распространенных методов охоты на зайцев в США является использование гончих собак. Специально выведенные и обученные породы, такие как беговые гончие, спаниели или бигли, умеют запахивать и преследовать зайцев в плотной стойке. Охотники могут сопровождать собак на своем пути, готовые стрелять, когда животное будет обнаружено. Этот метод охоты требует определенных навыков и координации действий как у собак, так и у охотников.

Еще одним распространенным методом охоты на зайцев является использование охотничьих собак, специально обученных на поиск и испуг зайцев. Этот метод, известный как “дерен”, позволяет собакам выгонять зайцев из кустов и зарослей, приводя их первым лучникам-охотникам. Основная задача для охотников здесь – находиться в точке, где зайцы выходят из-под живой загородки, и иметь возможность произвести выстрел точно в момент, когда зайцы появятся на открытой местности. В таких случаях охотники предпочитают использовать дробовики, чтобы получить большую площадь поражения и повысить шансы на успешную охоту.


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