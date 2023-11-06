Как различить вирусный и бактериальный кашель: советы врача

С приходом холодов и массовым скоплением людей в закрытых помещениях инфекции и вирусы начинают активно циркулировать в обществе. Кашель становится знакомым звуком повсюду – будь то в автобусе или в магазине.

Инфекции грудной клетки, которые могут быть как вирусного, так и бактериального происхождения, становятся распространенными осенью. Врачи утверждают, что чаще всего такие инфекции вызываются вирусами, и в большинстве случаев домашние методы и лекарства без рецепта могут помочь восстановлению здоровья.

Однако есть три симптома, которые могут свидетельствовать о бактериальной инфекции и требуют внимания врача. Если ваши симптомы не улучшаются в течение трех недель, если они усиливаются или если ваше самочувствие сильно ухудшается, это может указывать на бактериальное происхождение инфекции, и вам, возможно, следует обратиться к врачу.

Врачи рекомендуют использовать домашние средства, такие как мед, лимон и имбирь, для облегчения симптомов кашля. Мед является антисептиком и помогает облегчить раздражение в горле. Лимон, содержащий витамин C, укрепляет иммунную систему, а имбирь обладает противовоспалительными свойствами, что делает его естественной альтернативой сиропам и препаратам, подавляющим кашель.

Кроме того, следует учитывать, что существуют и другие, менее распространенные причины мучительного кашля, такие как воздушно-капельные раздражители окружающей среды, аспирация во время глотания, сердечная недостаточность, легочные инфекции, коклюш, рак легких, а также другие заболевания легких и психологические расстройства. В случае, если кашель не уменьшается или у вас есть сильные опасения, всегда стоит обратиться к врачу для консультации и дальнейших рекомендаций.