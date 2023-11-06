 

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие надо продукты осенью

06.11.2023, 18:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С приближением зимы многие испытывают ухудшение настроения и трудности с концентрацией внимания, что связано с снижением активности центральной нервной системы из-за уменьшения количества витамина D в организме из-за укорачивающихся дней. Это негативно сказывается на когнитивных функциях и эмоциональном состоянии, вызывая апатию, слезливость и раздражительность.

Врач-диетолог Елена Соломатина поделилась информацией о том, какие вещества могут помочь улучшить работу мозга и поднять настроение осенью. Одним из таких веществ является триптофан, аминокислота, которая преобразуется в серотонин – гормон хорошего настроения. Триптофан можно получить из мяса, грибов, творога и сыра.

Для поддержания хорошего настроения также важен магний, который можно получить из гречки и шоколада.

Омега-3 и холин также способствуют улучшению работы мозга и поддержанию настроения осенью. Недостаток омега-3 может вызвать раздражение, нарушение концентрации внимания и скачки настроения. Омега-3 можно получить из растительных масел, орехов и жирной рыбы. Холин, в свою очередь, стимулирует работу мозга и содержится в яйцах, цветной капусте и печени.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Американский адмирал назвал ошибкой ракетные удары по пирамидам в Гизе

07.11 / Футболист Игорь Акинфеев заявил, что не променяет ни на что российские березки

07.11 / Мнение: Банкстеры атакуют

07.11 / Приходите завтра! Почему молодым отказывают в пластике

07.11 / Удивительное видение Ирен Кун

07.11 / Как предотвратить стоматологические проблемы у детей?

07.11 / Мнение: О «красной кнопке» и «ядерном пепле»… Певец «Шаман» — всё?

07.11 / Мнение: О крахе больших надежд… Америка побеждает всегда?

07.11 / Веселая собака залезла в чемодан к хозяину ради отпуска

07.11 / Влияние школьной среды на психологическое развитие ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика