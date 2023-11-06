Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие надо продукты осенью

С приближением зимы многие испытывают ухудшение настроения и трудности с концентрацией внимания, что связано с снижением активности центральной нервной системы из-за уменьшения количества витамина D в организме из-за укорачивающихся дней. Это негативно сказывается на когнитивных функциях и эмоциональном состоянии, вызывая апатию, слезливость и раздражительность.

Врач-диетолог Елена Соломатина поделилась информацией о том, какие вещества могут помочь улучшить работу мозга и поднять настроение осенью. Одним из таких веществ является триптофан, аминокислота, которая преобразуется в серотонин – гормон хорошего настроения. Триптофан можно получить из мяса, грибов, творога и сыра.

Для поддержания хорошего настроения также важен магний, который можно получить из гречки и шоколада.

Омега-3 и холин также способствуют улучшению работы мозга и поддержанию настроения осенью. Недостаток омега-3 может вызвать раздражение, нарушение концентрации внимания и скачки настроения. Омега-3 можно получить из растительных масел, орехов и жирной рыбы. Холин, в свою очередь, стимулирует работу мозга и содержится в яйцах, цветной капусте и печени.