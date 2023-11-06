Рожу для себя: Сябитова из “Давай поженимся!” затаила обиду

Недавно пришло время обсудить актуальную для многих тему. Известная российская телеведущая, сваха и писательница Роза Сябитова в своем телеграм-канале высказала отношение к странному желанию современных женщин.

“Я часто слышу от невест мысль о том, что если не выйду замуж, то рожу для себя”, — написала звезда. Ее, как маму двоих детей, такая позиция не только удивляет, но даже в определенной степени обижает. Причем затаила она эту обиду не без оснований.

По мнению ведущей “Давай поженимся!”, здоровая женщина рожает не для “кого-то” и не для себя, а из-за желания дать жизнь новому человеку. Как считает Роза Сябитова, мечта о том, что ребенок будет всегда рядом, является ошибкой.

Звезда шоу “Давай поженимся!” пояснила, что ребенок может вырасти совсем не таким, каким ожидала женщина: с другими взглядами на жизнь, с другим мировоззрением, с другим мышлением. Он может жить совсем иной жизнью, которая может не нравится матери.

Так, подобные рассуждения о “ребенке для себя” Сябитова назвала признаком незрелости. Сваха удивилась, кто же виноват в такой незрелой позиции женщин?

Ранее Дни.ру писали о курьезной ситуации, произошедшей в одном из выпусков программы “Давай поженимся!”. Лариса Гузеева и ее соведущая Роза Сябитова вновь что-то не поделили.