SOSUS — подводное “ухо” США

Система SOSUS, известная как подводное “ухо” США, является одной из самых мощных и эффективных разведывательных систем на планете. Разработанная и управляемая ВМС США эта технология позволяет стране получать секретные данные о подводных действиях вражеских сил.

SOSUS является сокращением от Sound Surveillance System, что в переводе означает “система звукового наблюдения”. Эта система была создана в начале 1950-х годов в ответ на угрозу советских подводных лодок во время Холодной войны. Главной целью SOSUS было обнаружение и отслеживание движения подводных судов, которые могли представлять угрозу для национальной безопасности США.

Суть работы SOSUS заключается в том, что она использует сеть подводных гидрофонов, размещенных по всему Мировому океану. Эти гидрофоны способны регистрировать звуки, возникающие в воде, такие как шум судовых двигателей или активность подводных субмарин. Данные с гидрофонов передаются на сушу, где специальные компьютерные системы анализируют и обрабатывают полученную информацию.