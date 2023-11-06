 

Газировка и отбеливающие зубные пасты вредны для здоровья зубов

06.11.2023, 16:34, Разное
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Газированные напитки и отбеливающие пасты могут быть вкусными и эффективными средствами для удовлетворения наших потребностей и желаний, однако они могут существенно наносить ущерб здоровью наших зубов.

Газированные напитки, такие как кола и газированная вода, содержат большое количество сахара и кислоты. Эти компоненты действуют на эмаль зубов и могут привести к появлению кариеса и разрушению зубной ткани. Кроме того, газированные напитки часто имеют низкую pH-среду, что создает еще более благоприятные условия для размножения бактерий и роста зубного налета.

Отбеливающие пасты, которые мы используем в попытке сохранить белоснежные зубы, могут также оказывать негативное воздействие на нашу ротовую полость. Большинство отбеливающих паст содержат абразивные частицы, которые помогают удалять пятна с зубной эмали. Однако при частом и неправильном использовании данного типа пасты эмаль зубов может стать тоньше, что приведет к повышенной чувствительности зубов и увеличенному риску возникновения кариеса.


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