Apple планирует обновить всю линейку планшетов iPad в 2024 году

Компания Apple в 2024 году собирается освежить свою полную линейку планшетов iPad, так объявил журналист Bloomberg Марк Гурман в своей рассылке Power On.

В 2023 году Apple не выпустила ни одной новой модели iPad, что сказалось на доходах компании в этом сегменте, приведя к 10% убыткам в третьем квартале. Чтобы исправить ситуацию, Apple планирует в первой половине 2024 года выпустить iPad Pro с OLED-экранами размером 11 и 13 дюймов, используя новые чипы M3. Затем в течение года компания обновит и другие модели планшетов, включая iPad mini, Air и базовую версию.

Последние обновления iPad состоялись в октябре 2022 года, когда были представлены iPad 10-го поколения и iPad Pro с чипами M2.

Кроме того, в 2024 году Apple также планирует обновить MacBook Air, Mac mini, базовые AirPods и другие устройства. Однако обновленные флагманские AirPods Pro можно ожидать не ранее 2025 года.

Apple является лидером на рынке планшетов. По данным IDC, на конец первого квартала 2023 года, доля iPad составила 35,2%, Samsung — 23,1%, Huawei — 6,6%.