Дисплей iPhone 15 Pro под DxOMark: Результаты тестирования и сравнение с Pixel 8

Эксперты DxOMark провели тестирование дисплея iPhone 15 Pro, который получил 149 баллов и занял шестое место в рейтинге качества экранов, пишет портал 4pda.

Дисплей iPhone 15 Pro представляет собой LTPO Super Retina XDR OLED с диагональю 6,1 дюйма и разрешением 1179×2556 пикселей, обеспечивающий обновление с частотой до 120 Гц. Эксперты отметили хорошую читаемость дисплея при различных условиях освещения, включая использование на открытом воздухе, насыщенность цветопередачи и эффективное управление производительностью.

Тем не менее, в ходе тестирования были выявлены недостатки, такие как низкий контраст при просмотре HDR10-контента, оранжевый оттенок кожи на некоторых изображениях и низкая частота ШИМ.

В итоге эксперты DxOMark оценили экран iPhone 15 Pro в 149 баллов. За такой же балл получили оценку iPhone 15 Pro Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Однако флагманы Apple уступают по качеству дисплея моделям Honor Magic5 Pro, Samsung Galaxy Z Fold5, Google Pixel 8 Pro и даже базовой модели Pixel 8, которая стоит всего $700. В то время как цена iPhone 15 Pro начинается с $1 тысячи.