 

Samsung Galaxy S24 с инновационным встроенным ИИ для лидерства на рынке

06.11.2023, 16:16, Разное
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Samsung собирается вернуть себе лидерство на рынке премиум-смартфонов, сейчас занимаемое Apple. The Korea Daily сообщает, что в январе 2024 года компания выпустит новую серию Galaxy S24, оснащенную инновационным искусственным интеллектом (ИИ).

По данным источника, Samsung планирует выпустить около 35 миллионов смартфонов Galaxy S24, что на 13% больше, чем цель по поставкам серии Galaxy S23, которая составляла около 31 миллиона единиц. В первой половине 2023 года среди 10 самых продаваемых моделей смартфонов в мире был только один флагман Samsung – Galaxy S23 Ultra, занимавший 6-е место, в то время как Apple заняла 5 из 10 позиций.

Samsung надеется, что Galaxy S24 сможет изменить текущую ситуацию. Основной особенностью новой серии будет инновационный ИИ, который позволит смартфонам создавать новый контент, адаптироваться к предпочтениям пользователей и обучаться на основе их данных. И, что важно, для использования этих функций не потребуется доступ к сети – все процессы будут автономными.

Инсайдер с авторитетом, Ice Universe, уже ранее говорил о подобных планах. По его словам, Samsung вкладывает почти все свои усилия в разработку программного обеспечения нового ИИ для Galaxy S24, который обещает стать крупнейшей инновацией в истории смартфонов Samsung в области искусственного интеллекта.


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