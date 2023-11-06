Не одинока: с кем сейчас разведенная Ирина Дубцова

Личная жизнь поп-звезды полна противоречий и окутана слухами. В 2008 году исполнительница хита “О нем” рассталась с мужем Романом Черницыным, несмотря на наличие общего сына. Позднее ей приписывали любовные связи с известными медийными персонами, но они так и не нашли подтверждения. Многие из них Ирина Дубцова открыто опровергала.

Ныне разведенная знаменитость не одинока — ведь рядом с ней всегда есть близкие люди, а также любимая публика. Как сообщил телеканал “360”, сейчас певица выступает в Москве на главной сцене международной выставки-форума “Россия”. Вот это уровень!

Компанию звездной брюнетке на концерте составляют диджей Tonixx и кавер-группа Crazy Beats. Так что скучать артистке явно не приходится даже без заветного кольца на безымянном пальце. Пользуясь популярностью среди представителей шоу-бизнеса, Ирина Дубцова обеспечивает себе насыщенный рабочий график и яркую жизнь.

Напомним, три года назад знаменитость объявляла, что неравнодушна к одному мужчине. Он человек непубличный, а любовные отношения между ним и артисткой якобы невозможны. Позднее российская исполнительница делала признания и на глубоко интимные темы. В подкасте Ирина Дубцова отметила, что смотрит ролики “для взрослых”.