 

Петербургскую филармонию переименовали в честь «композитора и поэта-песенника» Ярослава Дронова

06.11.2023, 15:33, Разное
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Учёный совет Санкт-Петербургской академической филармонии принял решение присвоить учреждению культуры имя Ярослава Дронова, известного под творческим псевдонимом Шаман.

Shaman - нацист и гомосексуалистТоржественная церемония официального переименования старейшей отечественной филармонии пройдёт в накануне концерта Шамана, который должен состояться через месяц на Дворцовой площади в честь Дня Конституции России.

– Раньше филармония носила имя Дмитрия Шостаковича, но время, когда он был актуален, прошло. Поэтому мы полностью поддерживаем решение коллег, ибо сегодня уже Ярослав Юрьевич Дронов является одним из самых ярких композиторов и поэтов-песенников нашей страны, – сообщила замминистра культуры Надежда Преподобная.

Сам певец поблагодарил академическое сообщество за доверие и пообещал «взять шефство» над учреждением культуры.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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