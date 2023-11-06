В Японии запущен крупнейший в мире термоядерный реактор JT-60SA

Крупнейший в мире термоядерный реактор JT-60SA был успешно запущен в Японии, открывая новую эру в области ядерной энергетики. Этот важный успех достигнут в рамках сотрудничества между Японией и Европейским союзом, что подчеркивает важность международного участия в исследованиях термоядерного синтеза.

JT-60SA представляет собой следующее поколение суперсплавных токамак-реакторов, которые имеют огромный потенциал в производстве чистой, безопасной и устойчивой энергии. Реактор обладает поразительной способностью создавать и поддерживать плазму при экстремально высоких температурах, симулируя условия, присущие Солнцу и звездам. Это позволит ученым лучше понять процессы термоядерного синтеза и разработать технологии, необходимые для коммерческого использования плазменной энергии в будущем.

JT-60SA имеет впечатляющие размеры и параметры. Его магнитные катушки, способные генерировать магнитное поле силой до 4,5 тесла, обеспечивают контроль плазмы. Реактор имеет две энергетические установки – первую, более мощную, с названием «канку», и вторую, «тангу», предназначенную для управления плазмой. Это позволяет проводить более точные исследования термоядерных явлений, а также улучшения в производительности.